Míchel: "He demanat perdó als jugadors per moltes coses"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Girona FC, Míchel, ha assegurat aquest dimecres que el missatge d'aquesta temporada és "molt clar" i que cal "fer equip", ja que això és el que els va faltar l'any passat, i en aquest sentit ha reconegut que ha fet "molta autocrítica" perquè l'equip gironí va rendir molt per sota de les expectatives i per això ha demanat perdó als jugadors.

"El missatge és molt clar, necessitem fer equip, és el més important. L'any passat crec que va faltar que l'equip estigués més connectat. Tothom, i he fet molta autocrítica. Els he demanat perdó per moltes coses que van passar l'any passat i perquè la connexió ha de partir primer del cos tècnic i de l'entrenador. He fet una bona autocrítica i tinc clar que hem de millorar", ha assegurat el tècnic als mitjans del club.

El míster madrileny s'ha mostrat molt autocrític amb si mateix per la temporada passada, però ha afirmat que és conscient dels errors que va cometre i que no els tornarà a repetir. "En el meu cas, crec que l'any passat no vaig estar bé. Crec que he fet una bona autocrítica. La sensació és que vaig estar més distanciat. I això crec que ho haig de de canviar. I ho canviaré, n'estic segur", ha revelat.

El tècnic ha dit als futbolistes que necessita que tinguin "sentiment de pertinença" per oferir un rendiment més bo i superar les dificultats que apareguin durant l'any. "Han d'estar preparats per als moments dolents. I per això necessito el seu sentiment de pertinença", ha explicat.