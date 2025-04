El Metropolitano es queda els grans concerts fins que el Bernabéu resolgui els problemes de soroll

Aitana i Lola Índigo s'uneixen als concerts d'Ed Sheeran, AC/DC o Dellafuente

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Ed Sheeran, Naots y Waor, Imagine Dragons, AC/DC, Lola Índigo o Aitana són alguns dels grans concerts que acollirà l'Estadi Riyadh Air Metropolitano la temporada de maig i juliol a Madrid mentre que el Santiago Bernabéu espera resoldre els problemes de sorolls que han denunciat els veïns.

Serà el cantant britànic Ed Sheeran, conegut per les cançons "Shape of You" i "Sing", el primer a actuar al recinte de l'Atlètic de Madrid els dies 30 i 31 de maig. El seguiran Natos y Waor, el 7 de juny; Dellafuente el 20 i 21 de juny; Imagine Dragons el 28 de juny; Iron Maiden el 5 de juliol; AC/DC el 12 de juliol; i Stray Kids el 22 de juliol.

A ells s'uniran Lola Índigo (14 de juny) i Aitana (30 i 31 de juliol), que al principi anaven a actuar al Santiago Bernabéu. Va ser el setembre del 2024 que el Reial Madrid va haver d'anunciar la reprogramació "de manera provisional" de la seva agenda d'esdeveniments i concerts de l'estadi fins a millorar "les condicions precises en la producció i emissió de so" que permetin esdeveniments musicals sense afectar el veïnat.

Les que van ser companyes a Operación Triumfo 2017 anaven a celebrar els seus espectacles el 28 i 29 de desembre del 2024 i el 22 de març del 2025, respectivament. En un primer moment, les dues artistes van decidir esperar fins al juny d'aquest any per celebrar els concerts.

No obstant això, a principis del mes de març Lola Índigo va anunciar el canvi del seu concert al Riyadh Air Metropolitano, però mantenint la mateixa data. A través de les seves xarxes socials, l'artista andalusa va reconèixer que "van ser mesos molt durs i de molta incertesa" i va indicar que "la seva prioritat era assegurar" aquest esdeveniment per als seus fans.

Aitana ha estat l'última a unir-se. "Des del club volem agrair a la cantant i a tot el seu equip la professionalitat i la il·lusió amb què han treballat durant aquests mesos. Confiem que, en un futur pròxim, puguin sorgir noves oportunitats de col·laboració", va traslladar el Reial Madrid en un comunicat oficial.

L'artista catalana va confirmar minuts després que els seus concerts se celebraran finalment el 30 i 31 de juliol a l'Estadi Riyadh Air Metropolitano. "Sé que serà molt complicat tornar a omplir dos estadis. "Us juro que no us decebré. No hi haurà cap mena de decepció perquè ho donaré absolutament tot", va assenyalar en un vídeo.

ALMEIDA DEFENSA QUE "HI HAURIA D'HAVER CONCERTS"

Fa una setmana, l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, va remarcar que "el Bernabéu és necessari per a la ciutat de Madrid perquè permet atreure artistes i esdeveniments que d'una altra manera no vindrien a aquesta ciutat"; "Taylor Swift no hauria vingut si no és al Bernabéu. Els Dolphins no vindrien a jugar la NFL al novembre si no és perquè tenim el Bernabéu. Karol G no hauria vingut", va enumerar.

L'alcalde va recordar que el Reial Madrid té una querella interposada, en tramitació, amb el director general del club imputat, "i mentre la jutgessa no adopti una decisió és molt complicat que hi pugui haver concerts". "Em sembla una qüestió de prudència que l'status quo del Bernabéu ara com ara es mantingui", va subratllar.

"En aquest escenari nosaltres no tindríem problema que pogués haver-hi concerts al Bernabéu. Estem fent un esforç amb els veïns en matèria de mobilitat, en matèria de neteja i en matèria de seguretat. Per tant, jo crec que en aquest escenari, al Bernabéu hi hauria d'haver concerts", va concloure.

Per la seva banda, l'Associació Veïnal de Perjudicats per l'Estadi Santiago Bernabéu va insistir que els sorolls dels concerts "posen en greu perill la salut de milers de residents a l'entorn" i va mostrar la seva "confiança plena" en les decisions judicials.

QUEIXES DE SOROLLS AL METROPOLITANO

Al ple del districte de Sant Blas - Canillejas de març, els veïns també van transmetre queixes contra el soroll i el trànsit que es genera amb els esdeveniments que es produeixen al recinte esportiu. Segons va traslladar el portaveu de l'Associació Veïnal Las Musas - Las Rosas, Virgilio Mata, l'arribada de l'estadi a la seva zona "ha provocat canvis socials i de vida" als veïns.

En concret, l'entitat va criticar "els successos que esdevenen" als voltants del recinte "cada vegada que es fa un esdeveniment" i va posar d'exemple el derbi madrileny entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, que va tenir lloc el passat 12 de març.

Així mateix, va reclamar que s'adoptin iniciatives per garantir que els residents disposin de places d'aparcament, fins i tot des del dia anterior a l'esdeveniment, així com salvaguardar "el seu dret al descans" i que es compleixi la llei "davant dels nombrosos aldarulls d'ordre públic que es produeixen".

Per la seva banda, la regidora-presidenta del districte, Almudena Maíllo, va respondre que "entén perfectament" la preocupació dels veïns amb el partit del passat 12 de març i va recordar que "era considerat de risc alt", per la qual cosa es van prendre "mesures excepcionals" per part dels cossos i forces de seguretat.

Maíllo va insistir que aquests partits d'alt risc "no són els habituals" al districte i va recalcar que a futur "tot anirà millorant" als accessos, que s'estan treballant perquè l'entrada i la sortida "sigui sempre com més ràpida millor i que no afecti la vida diària dels veïns".