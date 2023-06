Messi jugarà dissabte el seu últim partit amb el PSG segons Galtier

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El jugador argentí Leo Messi deixarà el PSG a final de temporada, el pròxim 30 de juny, després de no renovar amb el club parisenc i optar, segons ha confirmat el seu entrenador, Christophe Galtier, per disputar aquest dissabte el seu últim partit al Parc des Princes.

"He tingut el privilegi d'entrenar el millor jugador de la història del futbol, Leo Messi. Dissabte serà el seu últim partit al Pac des Princes i espero que se'l rebi de la millor manera", ha anunciat el tècnic en la roda de premsa prèvia al partit davant el Clermont.

Es confirma així la sortida de Leo Messi del PSG, club al qual va arribar l'agost del 2021 procedent del FC Barcelona, del qual va sortir per l'aleshores mala situació econòmica que impedia al club renovar-lo i inscriure'l.

El futur de Leo Messi continua sent una incògnita. Les seves opcions passen per anar-se'n a l'Aràbia Saudita o als Estats Units, i també pot tornar al FC Barcelona, on el president, Joan Laporta, i el seu excompany i ara tècnic Xavi Hernández volen que torni.