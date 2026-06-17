Messi: "Ho he aconseguit tot i el que vingui a partir d'ara és un bonus"

El '10' ha batut el rècord golejador del Mundial amb un xut de 109 km/h
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El capità de l'Argentina, Leo Messi, ha assegurat aquest dimecres que igualar l'alemany Miroslav Klose com a màxim golejador històric de la Copa del Món és "un orgull", tot i que ha restat importància a aquesta gesta després del seu històric hat-trick davant Algèria (3-0) i ha assegurat que, després d'haver-ho guanyat tot a nivell col·lectiu, qualsevol fita que arribi ara té un valor afegit.
"És un orgull poder ser aquí, però no deixa de ser una estadística. Això no canviarà res. He aconseguit tots els triomfs a nivell de club i de selecció, i tot el que vingui a partir d'ara és un bonus", ha assenyalat el davanter argentí a la zona mixta després d'una actuació que li ha permès arribar als 16 gols mundialistes i igualar la marca de Klose.
Messi, que ha disputat a més el seu partit número 200 amb la selecció argentina, ha celebrat especialment l'estrena amb victòria de la vigent campiona del món. "Bé, feliç, content, sobretot per començar el Mundial amb un resultat positiu. Mai no és fàcil el primer partit i més com s'està donant aquest Mundial. Tot està molt igualat i estic content per aquest triomf", ha afirmat.
El '10' ha deixat entreveure que el partit tenia una càrrega personal especial i ha reconegut que havia travessat uns dies difícils. "He plorat per una qüestió totalment aliena al pla esportiu. He passat uns dies difícils, complicats. Dono les gràcies a tots els meus companys perquè han estat com sempre, al meu costat, donant-me suport i molta força perquè estigui bé". En aquest sentit, ha afegit que després del partit estava "més tranquil" i amb ganes de tornar a parlar amb la seva família.
Segons les dades recollides per la tecnologia Connected Ball integrada a la pilota oficial del Mundial, l'Adidas Trionda, el primer dels tres gols de l'argentí ha estat el més potent del partit: un xut des de 21 metres que ha arribat als 109,4 km/h, amb una rotació màxima de 16,8 voltes per segon. El tercer gol, amb el qual ha igualat el rècord de Klose, ha estat des de 17,5 metres i ha arribat als 106,9 km/h.