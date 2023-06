Messi abandona el PSG, el club ho fa oficial

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El davanter argentí Leo Messi ha acabat aquest dissabte la seva etapa de dos anys en el Paris Saint-Germain amb l'anunci oficial del club francès, una final cantat els últims dies i fins i tot avançat pel seu entrenador en roda de premsa el dijous.

Després de dues temporades a la capital francesa, l'aventura de Messi amb el Paris PSG arribarà a la seva fi en concloure la campanya 2022-23, amb l'última trobada de la temporada aquest mateix dissabte davant el Clermont Foot 63. La festa de celebració per la Lligui 1 al Parc dels Prínceps serà també de comiat.

Messi deixa París sense aconseguir l'objectiu del club de guanyar la Lliga de Campions al costat de Kylian Mbappé i Neymar, encara que sí que va guanyar dues Lligues de França i una Supercopa. "El club estén el seu més càlid agraïment al set vegades guanyador de la Pilota d'Or", diu el comunicat oficial, després de 74 partits del '10' amb el PSG.

El crac argentí estava en tots els rumors després d'un viatge a l'Aràbia Saudita pel qual va ser sancionat pel club. Messi està també en el punt de mira del FC Barcelona, d'on va sortir fa dos anys per una mala situació econòmica del club de la seva vida. Des de la Ciutat Comtal han estat clars en el seu desig d'acollir-li.

Amb el PSG, Messi, campió del món a Qatar, va signar 32 gols, el primer dels quals va anar contra el Manchester City en la UEFA Champions League el 28 de setembre de 2021, a més de donar 35 assistències per a Paris Saint Germain. El tècnic Christophe Galtier ja va avançar l'adeu de l'argentí encara que no va haver-hi comunicat oficial fins a aquest dissabte, hores abans del seu últim ball a París.

L'operació sortida a la capital francesa sembla estar cremant perquè el divendres va ser el defensa espanyol Sergio Ramos qui es va acomiadar després de dues temporades. Una nova creu i ratlla en el PSG, amb Mbappé al capdavant si no hi ha bomba major a l'espera que tampoc es mogui la banqueta, per l'obsessió de la Champions.

"Vull agrair a Leo Messi per les seves dues temporades a París. Veure a un set vegades guanyador de la Pilota d'Or en el nostre equip i en el Parc donis Princes, guanyant títols consecutius de la Lligui 1 i inspirant als nostres jugadors més joves ha estat un placer. La seva contribució al Paris Saint-Germain i a la Lligui 1 no pot subestimar-se i li desitgem a Leo i a la seva família tot el millor per al futur", va acabar.