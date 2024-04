Memphis Grizzlies retira el dorsal 33 de Marc Gasol

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Memphis Grizzlies han retirat aquesta matinada la samarreta amb el número 33 de l'expivot català Marc Gasol, que ha viscut una de les nits més emocionants al FedEx Forum, el pavelló on va jugar durant més d'una dècada a l'NBA (2008-2019), i segueix així els passos del seu germà Pau, ja que Los Angeles va retirar el seu '16' l'any passat.

Gairebé un any després de la retirada professional i tres anys més tard de l'últim partit en la lliga nord-americana, el de Sant Boi ha vist com el seu '33' pujava cap al sostre del pavelló per quedar-se al costat del '50' del seu excompany Zach Randolph, fins ara l'únic jugador de la franquícia que ostentava aquest honor.

L'exala-pivot no s'ha perdut l'homenatge al català, i tampoc no ho han fet els seus excompanys Tony Allen i Mike Conley, amb els quals va formar el memorable 'Core Four', que va portar els Grizzlies a la final de la Conferència Oest el 2013, any en què Marc Gasol va ser triat millor defensor de l'NBA.

Tampoc hi han faltat els seus pares, Agustí i Marisa, ni la seva dona i els seus fills, ni els seus germans, Adrià i Pau, que també va jugar amb la franquícia de Tennessee (2001-2008). "Significa molt veure el meu germà rebre aquest honor pel llegat que va deixar a Memphis, n'estic molt orgullós. Des del primer dia va marcar diferències", ha assenyalat Pau.

I és que el mitjà dels Gasol es va convertir en líder històric dels Grizzlies en minuts jugats (25.917), partits iniciats (762), tirs de camp anotats (4.341), tirs lliures anotats (2.701), rebots defensius (4.624), rebots totals (5.952) i taps (1,135) i ocupa el segon lloc en la història de la franquícia en partits jugats (769), punts (11,684), assistències (2,639), rebots ofensius (1,318), 'dobles-dobles' (194) i 'triple-dobles' (5) i tercer en robatoris (708).

"Tothom a la ciutat es quedarà per sempre amb nosaltres, això significa molt. Vam arribar aquí el 2001, i el vostre suport constant i el vostre amor han estat infinits", ha destacat Marc en el seu discurs.

A més, ha tingut un record especial per als seus companys del 'Core Four' Randolph, Allen i Conley. "Quan vaig ser capaç d'aconseguir l'objectiu més gran com a jugador de bàsquet, que és guanyar l'anell de l'NBA, aquests tres nois eren justament aquí amb mi a la pista", ha dit sobre el títol conquistat amb Toronto Raptors el 2019.

La festa no ha pogut ser completa aquesta matinada al FedEx Forum, ja que posteriorment uns Grizzlies plagats de baixes, entre les quals la de l'ala-pivot espanyol Santi Aldama, han caigut contra el Philadelphia 76ers (96-116).