Max Verstappen, campió del món de Fórmula 1

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) s'ha proclamat aquest dissabte campió del món de Fórmula 1 per quart cop consecutiu després d'acabar cinquè en un Gran Premi de Las Vegas, vint-i-dosena i antepenúltima cita del Mundial dominada per Mercedes i amb podi per a l'espanyol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen, guanyador del títol el 2021, 2022 i 2023, n'ha tingut prou amb controlar bé aquesta carrera i acabar just per davant del seu principal i únic rival per la corona, el britànic Lando Norris (McLaren), per allargar el seu domini en aquest esport malgrat un any en el qual ha tingut més problemes dels habituals i no ha estat tan dominant.

El Gran Premi de Las Vegas ha estat controlat per Mercedes, que ha signat el doblet amb els anglesos George Russell, autor divendres de la pole, i Lewis Hamilton, que ha fet una gran remuntada, per davant de Carlos Sainz, que ha aconseguit el seu vuitè podi de la campanya. Per la seva banda, Fernando Alonso (Aston Martin) no ha pogut sumar punts després d'acabar onzè.

En la cita nord-americana, l'objectiu de Verstappen era clar: quedar per davant de Norris; amb això es garantia el seu quart títol consecutiu. Tan bon punt es van apagar els semàfors, va defensar la cinquena posició per davant del britànic i se'n va començar a distanciar.

De fet, 'Mad Max' es va alçar fins a posicions de podi després de la segona ronda d'aturades a boxs, però, conscient que en tenia prou amb quedar per davant del de McLaren, va optar per no lluitar amb els Ferrari quan aquests es van apropar en les últimes voltes de la carrera; tant Carlos Sainz com Charles Leclerc van aconseguir avançar-lo abans de la bandera de quadres.

Mentrestant, al capdavant de la carrera, Russell es va mostrar hàbil per dominar la prova en les fredes condicions que oferia el traçat urbà de Las Vegas, primer mantenint a ratlla un Leclerc que es va mostrar molt ràpid en les primeres voltes i que va començar a perdre terreny quan va aparèixer el 'grip'. Va ser llavors que el de Mercedes va començar a controlar a encaminar-se cap a la victòria.

Per la seva banda, l'heptacampió Lewis Hamilton va protagonitzar una bona remuntada després de sortir des de la desena posició de la graella; va avançar ràpid i va arribar a l'alçada del seu company d'equip, que va segellar el primer triomf per a les 'fletxes platejates' des del Gran Premi de Bèlgica del mes de juliol.

Mentrestant, Lando Norris va mirar d'acabar la volta ràpida en el tram final, tot i que la seva sisena posició ja el deixava sense opcions matemàtiques d'optar al títol. L'australià Oscar Piastri (McLaren), l'alemany Nico Hulkenberg (Haas), el japonès Yuki Tsunoda (RB) i el mexicà Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) van completar el Top 10 de la prova, del qual va quedar fora Fernando Alonso, onzè.