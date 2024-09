Marta Arce es classifica per a les semifinals de judo i lluitarà per les medalles en -57 quilos J2

ONCE - Archivo

PARÍS, 6 set. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La judoca Marta Arce s'ha classificat per a les semifinals de la categoria -57 quilos J2 dels Jocs Paralímpics de París i lluitarà per guanyar una quarta medalla en el seu palmarès, la primera des de Londres 2012.

La val·lisoletana ha estat capaç de guanyar per la via ràpida en el primer combat amb la turca Dondu Yeyilsurt, campiona del món el 2022 i d'Europa el 2023, en la classe J1 (judoques cecs). Primer ha marcat un wazaari i després un ippon abans del primer minut per classificar-se entre les millors de París 2024.