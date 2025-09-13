María Pérez aconsegueix el seu tercer or mundial a Tòquio

La granadina es proclama campiona del món de 35 km marxa; el debutant Daniel Chamosa, Raquel González i Cristina Montesinos signen llocs de finalista
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'atleta espanyola María Pérez s'ha proclamat campiona del món de 35 km marxa en la primera jornada dels Mundials d'atletisme, que se celebra a Tòquio, una joia que inaugura el medaller espanyol en la cita i que permet a la granadina revalidar el seu títol de la distància i aconseguir el seu tercer or, cosa que cap home o dona havia aconseguit mai en l'atletisme espanyol.
Pérez, de 29 anys i plusmarquista mundial de la distància (2:37:15), va triomfar a l'Estadi Nacional de Tòquio en una jornada que va castigar als esportistes, amb 25 graus i 90% d'humitat. Amb la bandera espanyola com a capa, va travessar la línia de meta parant el crono en 2:39:01, més de tres minuts (3:23) per davant de la segona classificada, l'Antonella Palmisano, i de la tercera (3:43), l'equatoriana Paula Torres.
Homes i dones es van donar cita alhora a la sortida. L'andalusa, una de les tres representants espanyoles en la prova femenina juntament amb Raquel González i Cristina Montesinos, es va refugiar en el grup capçal al començament, mentre els homes, entre els quals es trobaven els espanyols Miguel Ángel López, Daniel Chamosa i Manuel Bermúdez --aquests dos últims debutants--, s'escapaven ja en el quilòmetre dos.
La defensora del títol va passar el quilòmetre cinc en 23:36, situada segona en un grup del qual tirava la campiona del 2022, la peruana Kimberly García León. Malgrat la pluja, va complir amb el seu paper de favorita i va reduir a cinc el grup en el quilòmetre vuit --amb León i Palmisano entre elles. Els nois, amb els locals Katsuki i Kawano al capdavant, van passar el quilòmetre deu en 42:25, mentre que Pérez donava temps al quintet capçal femení (46:33) en el mateix punt. Només un quilòmetre més tard, l'espanyola va canviar de ritme a la recerca de deixar enrere els seus rivals, tot i que aquestes van aguantar.
Els homes van passar en 1:02:51 pel quilòmetre quinze, un punt que Pérez, valent malgrat haver vist la seva primera vermella, va travessar en 1:09:14 juntament amb les favorites, que van marcar 1:32:14 en el vint. Abans d'arribar a la mitja marató, l'espanyola va tornar a canviar de ritme i va deixar enrere Torres i García León, i poc després també cedia la xinesa Li Peng. Pérez es quedava sola amb la seva amiga Palmisano.
Va ser en el quilòmetre 23 quan va assestar el cop definitiu a la transalpina i va afrontar els últims dotze quilòmetres en solitari, en els quals va ser ficant temps a la resta de participants per creuar la línia de meta en 2:39:01, abraçada pels seus compatriotes Chamosa, López i Bermúdez. Amb això, superava al seu amic Álvaro Martín i al maratonià Abel Antón per situar-se com l'única persona d'Espanya amb tres medalles d'or en un Campionat del Món d'atletisme.
A més, incrementa un palmarès envejable en el qual també figuren els seus títols de campiona d'Europa de vint quilòmetres (2018), campiona del món de vint i 35 quilòmetres (2023), campiona olímpica en el relleu mixt i plata en els 20 quilòmetres (2024), tot amb la medalla número 22 de la marxa espanyola en un Mundial. Ara, Pérez ja pensa en la prova de vint quilòmetres del pròxim dissabte.
Palmisano va aconseguir la plata (2:42:24) i Torres, amb rècord de l'Equador (2:42:44), el bronze, mentre que les altres dues representants espanyoles aconseguien plaça de finalista: Raquel González va acabar sisena (2:45:41) i Cristina Montesinos, setena (2:46:44).
Entre els homes espanyols, Daniel Chamosa va pastar un gran lloc de finalista, sisè (2:30:42); Miguel Ángel López va concloure en dotzena posició (2:33:45) i Manuel Bermúdez va ser tretzè (2:35:19).
La sessió matutina a Tòquio es va completar amb la participació del relleu mixt 4x400 metres, format per Bernat Erta, Paula Sevilla, Julio Arenas i Blanca Hervás, que va quedar cinquè en la segona de les dues sèries de classificació (3:12.57) i no va poder avançar a la final --el temps de tall va ser 3:11:20.