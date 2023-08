Marcos Alonso i Iñaki Peña no aconsegueixen ser inscrits i es perden el Getafe-Barça

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa Marcos Alonso i el porter Iñaki Peña encara no han pogut ser inscrits pel FC Barcelona i no estaran disponibles per al primer partit de LaLiga EA Sports, que el conjunt blaugrana disputa aquest diumenge contra el Getafe al Coliseum Alfonso Pérez.

El madrileny i l'alacantí es perdran l'estrena de lliga dels culés, en el qual tampoc no hi haurà Sergiño Dest ni Clément Lenglet, amb qui Xavi Hernández no compta, ni el lesionat Iñigo Martínez. Cap dels tres no estarà inscrit.

El conjunt català, en canvi, sí que ha aconseguit inscriure Oriol Romeu, Ronald Araujo, Sergi Roberto i Abde, igual que va fer dissabte amb Gündogan, que s'estrena en convocatòria.

A més, entren a la llista Alejandro Balde --amb fitxa del filial--, Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó i el porter del Barça-Atlètic Ander Astralaga, que ocupa el lloc de Peña.

La convocatòria de 21 futbolistes la formen Ter Stegen, Ronald Araujo, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Christensen, Ez Abde, Romeu, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Koundé, Eric Garcia, Astralaga, Lamine Yamal, Balde, Casadó i Fermín.