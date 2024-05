Marc Márquez torna a la pole a Jerez

Jorge Martín arrencarà tercer



MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Espanya, quarta prova del Mundial de motociclisme i que es disputa al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, la primera aconseguida amb la marca de Borgo Panigale, mentre que el líder, el també espanyol Jorge Martín (Ducati), sortirà tercer.

Així, el de Cervera, ara amb Gresini Racing, aconsegueix la pole número 93, com el seu dorsal, en el Campionat del Món i la número 65 a MotoGP. A més, és la primera des del Gran Premi de Portugal del 2023.

"De seguida m'he sentit molt bé en aigua. La cursa d'aquest dissabte serà una altra història, perquè serà en sec. Intentarem acabar al podi en l'esprint. Sempre intento ser realista, i quan crec que puc acabar al podi ho dic", ha assenyalat a DAZN després de la sessió de qualificació.

A la primera fila l'acompanyaran l'italià Marco Bezzecchi (Ducati), segon, i el madrileny Jorge Martín (Ducati), que intentarà continuar augmentant la distància en la general del Mundial respecte de Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que ha quedat setè.

Després del xàfec de primera hora del matí, el traçat s'ha anat eixugant a mesura que les motos sortien a pista, sobretot en una Q2 a la qual s'ha incorporat l'italià Franco Morbidelli (Ducati) i el sud-africà Brad Binder (KTM), els més ràpids de la Q1.

De fet, Jorge Martín (Ducati) i Marc Márquez (Ducati), el més ràpid de l'FP2, han marcat els primers cronos de referència, però Binder ha aprofitat el rodatge en la primera tanda per posar-se al capdavant de la taula de temps.

A poc més de tres minuts per al final, Pedro Acosta (KTM) se n'ha anat a terra en el revolt 13 quan rodava en vermell, mentre Marco Bezzecchi (Ducati) sí que ha estat capaç de superar la marca del sud-africà. Només un minut després, el més gran dels Márquez marcava, en el seu últim intent, un gran 1:46.773 que el situava primer i que li donaria finalment la pole.

A més, el seu germà Alex Márquez (Ducati) sortirà sisè, just per davant de Bagnaia. Acosta, per la seva banda, ha acabat desè i compartirà quarta fila amb les Aprilia de Maverick Viñales i d'Aleix Espargaró, onzè i dotzè respectivament.

Entre els que no han aconseguit avançar a la Q2, Dani Pedrosa (KTM) començarà la cita setzè, Raúl Fernández (Aprilia) sortirà dissetè, Augusto Fernández (KTM) ho farà divuitè, Joan Mir (Repsol Profunda) vintè i Alex Rins (Yamaha) vint-i-cinquè.