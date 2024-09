Marc Márquez torna a guanyar gairebé tres anys després i Jorge Martín surt líder de MotorLand

MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Marc Márquez (Ducati) ha dominat aquest diumenge la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, dotzena prova del Mundial de motociclisme i que s'ha disputat a MotorLand Aragó, i s'ha emportat la victòria per davant dels seus compatriotes Jorge Martín (Ducati), líder del campionat després de la caiguda de Francesco Bagnaia (Ducati), i Pedro Acosta (KTM).

Després de nombroses operacions, temporades complicades i fins i tot un canvi d'equip, el de Cervera aconsegueix un triomf en la categoria reina 1.043 dies després de l'últim, que va ser en el Gran Premi d'Emília-Romanya del 2021.

A més, ascendeix al tercer lloc (229) de la general, només per darrere de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati, 276) i d'un Jorge Martín (299) que surt d'Alcanyís amb el liderat sota el braç. I és que el madrileny va arribar a Espanya per darrere de 'Pecco', però va aconseguir remuntar la distància amb un bon esprint i, sobretot, amb el seu segon lloc d'aquest diumenge, que juntament amb la caiguda de Bagnaia per un incident amb Alex Márquez (Ducati), li ha permès acumular 23 unitats d'avantatge.

Un cop apagats els semàfors, el de Cervera ha defensat la seva posició de privilegi i s'ha intentat escapar perseguit per Pedro Acosta (KTM) i el seu germà Alex Márquez (Ducati) i amb Jorge Martín (Ducati). Bagnaia completava una mala sortida que el condemnava al setè lloc i l'obligava a reaccionar.

Després d'un xoc entre tots dos en el segon revolt, Martín ha aconseguit superar Acosta per situar-se segon a ritme de tornada ràpida, tot i que Márquez continuava liderant amb dos segons d'avantatge, una distància que ha anat augmentant amb el pas del temps. Per darrere, 'Pecco' ha arribat a l'altura d'Alex Márquez i ha començat la lluita entre tots dos.

La tensió entre el de Gresini i el de la Ducati oficial ha saltat a tan sols sis voltes per al final, quan la moto del català ha superat la del transalpí en el revolt 12 de MotorLand Aragó. Tots dos han acabat a terra i fora de cursa.

El gran beneficiat de l'incident, a més de Martín, ha estat Acosta, que ha pujat de posició en el podi, si bé els dos primers ja eren molt lluny. Finalment, Márquez ha tornat a assaborir la glòria més de dos anys i 11 mesos després i Martín, amb el seu segon lloc, ha assentat el liderat, al qual va ascendir dissabte en la cursa a l'esprint.

A més, Alex Rins (Yamaha) ha acabat en novena posició, mentre que Aleix Espargaró (Aprilia) ha quedat onzè. Augusto Fernández (KTM) ha estat tretzè, Joan Mir (Repsol Profunda), quinzè, i Raúl Fernández (Aprilia), setzè. Igual que Alex Márquez, Maverick Viñales (Aprilia) no ha pogut acabar, si bé en aquest cas per problemes amb la moto.