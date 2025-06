Marc Márquez s'exhibeix de nou a Aragó i és més líder de MotoGP

Alex Márquez i Bagnaia completen el podi

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha arrasat en la carrera de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, vuitena cita del Mundial de Motociclisme, i aferma el seu liderat per davant del seu germà Alex Márquez (Ducati), segon aquest diumenge.

Al circuit de MotorLand Aragó, a Alcanyís, on l'any passat va trencar una sequera de més de mil dies sense vèncer, Márquez va tornar a alçar-se al podi més alt i a confirmar que el traçat terolenc és el seu jardí preferit. Amb això, suma els 37 punts del Gran Premi i es converteix en el primer pilot a liderar totes les sessions en un cap de setmana des d'Alemanya 2015, quan ho va aconseguir, per descomptat, també ell.

Al podi el van acompanyar Alex Márquez i l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), precisament el segon i el tercer classificats, respectivament, del Campionat del Món. Amb aquest resultat, Marc avantatja en 32 punts el seu germà i en 93 a 'Pecco'.

Una vegada apagats els semàfors, el vuit cops campió del món va defensar la seva posició de privilegi i va començar a tirar per intentar escapar-se, amb el seu germà Alex intentant mantenir-se a prop. Per darrere, Pedro Acosta (KTM) va aconseguir superar a 'Pecco' Bagnaia, però li va retornar la passada les dues vegades que el murcià va provar sort.

Encara que durant les primeres voltes va semblar possible una lluita entre els germans Márquez, en la volta vuit es va veure que Marc no estava disposat a cedir. Amb un crono d'1:47.275, va començar a fer lloc sobre Alex, una marca que encara va millorar en el seu següent gir (1:47.180) i a l'equador de la carrera, baixant per primera vegada de l'1:47.

Mentrestant, es quedaven fora de carrera pilots com els francesos Johan Zarco (Honda) i Fabio Quartararo (Yamaha) i el sud-africà Brad Binder (KTM), i mancant quatre girs per al final, Maverick Viñales (KTM). Abans, Márquez estabilitzava el seu avantatge en dos segons sobre el seu immediat perseguidor, pressionat per Bagnaia, però les posicions no es mourien a Alcanyís.

Acosta va acabar finalment quart, mentre que Fermín Aldeguer (Ducati) va ser sisè per davant de Joan Mir (Honda). També van acabar en els punts Raúl Fernández (Aprilia), dècim; Alex Rins (Yamaha), onzè; i Augusto Fernández (Yamaha), tretzè, mentre que Viñales va concloure divuitè després de la seva caiguda.