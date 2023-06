Marc Márquez no correrà a Assen: "M'he aixecat amb molt dolor"

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) no participarà en la cursa de MotoGP d'aquest diumenge en el Gran Premi dels Països Baixos, vuitena cita del Mundial de motociclisme, després de ressentir-se de les lesions de la setmana passada a Alemanya, que també li van impedir córrer aquell diumenge a Sachsenring.

"Marc Márquez no participarà en la cursa d'aquest diumenge a Assen després de ser declarat no apte com a conseqüència de les lesions que va patir en el Gran Premi d'Alemanya de la setmana passada, que s'han agreujat encara més durant aquest Gran Premi", ha confirmat Repsol Honda.

Posteriorment, el pilot de Cervera revelava el dolor que pateix des de la setmana passada i que s'ha aguditzat aquest matí. "Com sabeu, no he arribat a Assen al cent per cent físicament. A més de l'esquinç i de la fractura del dit, aquesta setmana a Madrid van veure que hi havia una costella fracturada que m'ha estat produint molt dolor", ha indicat en el seu compte de Twitter.

"Aquest matí m'he aixecat amb molt dolor i, després d'una revisió amb l'equip mèdic, hem decidit no córrer avui (diumenge) per evitar que empitjori i així poder recuperar-me les setmanes vinents. Moltes gràcies a tots pel vostre suport!", ha continuat.

Márquez ha tornat a protagonitzar un mal cap de setmana a Assen, on se n'ha anat a terra durant els entrenaments lliures de divendres i durant la Q1, amb la seva quatorzena caiguda d'aquest any. La setmana passada, en el Gran Premi d'Alemanya, el català va viure un Gran Premi per oblidar on va acabar fins a cinc vegades a la grava: una divendres, dos en la Q1, una en la Q2 i una altra en el 'warm up'.

Arran d'aquesta última caiguda, es va fracturar el dit polze de la mà esquerra. "Després de cinc caigudes, sobretot la d'aquest matí, no em sento preparat per córrer. Tinc molts cops al cos, sobretot al turmell", va reconèixer llavors.