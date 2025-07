Marc Márquez guanya tranquil la carrera llarga de Sachsenring per davant del seu germà Álex

Deniz Öncü guanya amb Moto2 i David Muñoz ho fa in extremis amb Moto3

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha guanyat aquest diumenge per davant del seu germà Álex Márquez (Ducati) la carrera llarga de MotoGP en el Gran Premi d'Alemanya, onzena prova del Campionat del Món de motociclisme, mentre que l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha completat el podi després de diverses caigudes dels seus adversaris.

Amb l'absència de l'italià Franco Morbidelli (Ducati) sobre el circuit de Sachsenring, havent patit una greu contusió en la seva clavícula esquerra, l'acció en la categoria reina d'aquest Mundial va començar en condicions d'asfalt sec i Marc Márquez va aprofitar la seva pole position per marcar jerarquia des que es va apagar el semàfor.

Aviat hi va haver un esglai després de la caiguda de l'italià Lorenzo Savadori, suplent en Aprilia de l'encara lesionat Jorge Martín. Però, sobretot, va canviar la lluita pel podi quan en la quarta volta es va veure un xoc entre el portuguès Miguel Oliveira (Yamaha) i el murcià Pedro Acosta (KTM).

En els llocs capçals, Marc Márquez i l'italià Fabio di Giannantonio (Ducati) feien lloc mentre el també italià Marco Bezzecchi (Aprilia) aguantava en el tercer lloc davant de l'embranzida de l'altre germà Márquez, Álex (Ducati). I a la zona mitjana de l'escamot, el murcià Fermin Aldeguer (Ducati) agitava el combat pels punts.

Aquesta lluita es va animar encara més quan Di Giannantonio va caure a la corba número u de la divuitena volta, i va beneficiar els seus compatriotes Bezzecchi i Pecco Bagnaia, així com a Álex Márquez anant tercer entre tots dos. No obstant això, aquest escenari va durar només tres voltes, fins que el mateix Bezzecchi igualment se'n va anar a l'asfalt frenant a la corba número 1.

Aquest lloc de frenada va ser un maldecap per a tots, ja que el japonès Ai Ogura (Aprilia) allà mateix va xocar després amb el mallorquí Joan Mir (Honda). Tants contratemps van provocar que amb prou feines deu pilots acabessin una carrera amb tot decidit i que va servir a Marc Márquez per distanciar-se cinc punts més del seu germà com a líder del Mundial.

DENIZ ÖNCÜ GUANYA AMB MOTO2 I DAVID MUÑOZ HO FA IN EXTREMIS AMB MOTO3

D'altra banda, amb Moto3, David Muñoz (Husqvarna) va aconseguir la segona victòria de la seva vida. I ho va fer amb una última volta d'infart, en què el japonès Taiyo Furusato (Honda) va caure a dues corbes de creuar la meta i després el murcià Máximo Quiles (KTM) va tocar el sevillà José Antonio Rueda (KTM), que van acabar segon i tercer, respectivament.

Va ser una carrera molt emotiva, dedicada a la memòria del recentment mort Borja Gómez, i en la qual els pilots d'Espanya van continuar amb el ple en aquesta categoria del Mundial; van onze triomfs patrios en els onze grans premis disputats, inclosos quatre triplets al podi.

Amb Moto2, la victòria va ser per al turc Deniz Öncü (Kalex) en el seu cara a cara amb el belga Barry Baltus (Kalex). La carrera va ser accidentada a partir de la setena volta, ja que l'italià Tony Arbolino (Boscoscuro) se'n va anar a terra a la corba número 12; i després, a la volta 16, el brasiler Diogo Moreira (Kalex) es va sortir del traçat i la va fer grossa en tornar.

Moreira va entrar en escamot i es va menjar per darrere el colombià David Alonso (Kalex). Havien caigut algunes gotes de pluja i amenaçava ja la cancel·lació per bandera vermella, la qual cosa es va constatar després de completar la volta 20 (de 25) a causa dels trossos de moto sobre la pista després d'un atropellament de Marcos Ramírez (Kalex) a Albert Arenas (Kalex).

Només començar la volta 21, es va invalidar per a la classificació, el pilot de Conil de la Frontera no va frenar a temps a la corba 1 i va tirar el de Girona. Tots dos es van quedar fora de combat i va quallar així la victòria de Öncü per davant de Baltus i també del britànic Jake Dixon (Boscoscuro), últim inquilí del podi.