Marc Márquez guanya l'esprint a Barcelona i acaricia el Mundial

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit el triomf aquest dissabte en la carrera a l'esprint de MotoGP al Gran Premi d'Hongria, quinzena cita del Mundial de motociclisme, aprofitant la caiguda a terra a quatre voltes del final del seu germà Álex Márquez (Ducati), que havia conquistat la pole unes hores abans, amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) tancant el top 3.
El vuit vegades campió del món ha guanyat la seva 14a carrera a l'esprint de les quinze disputades, després que el seu germà Álex perdés el control de la Gresini en la corba deu quan ja fregava el triomf, a terra quatre voltes per al final.
Amb aquest triomf, Marc Márquez augmenta el seu avantatge al Mundial fins als 185 punts, per la qual cosa es podria proclamar campió de MotoGP en el pròxim Gran Premi.