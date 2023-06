Marc Márquez es fractura el polze esquerre i no corre a Sachsenring

"No em sento a punt per córrer"



MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) té una fractura al dit polze de la mà esquerra, fruit d'una caiguda, la cinquena del cap de setmana, durant el 'warm up' de MotoGP en el Gran Premi d'Alemanya, i ha decidit no participar en la cursa de Sachsenring.

"Marc Márquez ha triat perdre's el Gran Premi d'Alemanya després de caure al revolt 7 durant el matí en el 'warm up'", ha anunciat aquest diumenge Repsol Honda, que no tindrà representació en la cita alemanya per les absències per lesió de Joan Mir i d'Álex Rins.

"Després de cinc caigudes, sobretot la d'aquest matí, no em sento a punt per córrer. Tinc molts cops al cos, sobretot al turmell", ha reconegut.