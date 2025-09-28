Marc Márquez: "Estic en pau amb mi mateix"

"Vaig cometre un gran error en la meva carrera, el de tornar massa d'hora"
El pilot Marc Márquez (Ducati) ha dit que està "en pau" en guanyar aquest diumenge el setè títol de MotoGP i el novè Mundial en el Gran Premi de Japó, "el major repte" de la seva vida, i ha afegit que va cometre "un gran error" en tornar "massa d'hora" després de la seva lesió, però eta satisfet que "el cercle" es tanqui a Motegi.
"Em costa parlar. Estic en pau amb mi mateix. Sense voler, vaig entrar en un bucle... Hi ha hagut molta gent que m'ha ajudat a sortir d'aquí, sol és impossible. Lògicament, les decisions les has de prendre tu amb el que sentis, però no vull recordar el que he passat, vull gaudir del moment. Estic en pau... Això és el més important. No vull dir noms en agraïments perquè no acabaria, però ells saben qui són", ha declarat entre llàgrimes a DAZN després de la carrera.
A més, ha explicat que el camí fins a aquest triomf ha estat "superdifícil". "Vaig cometre un gran error en la meva carrera, el de tornar massa aviat. Vaig lluitar, vaig lluitar i vaig lluitar, i he tornat a guanyar de nou. Em sento en pau".
"Aquest Mundial ha estat el major repte de la meva vida. Estar en la glòria, anar al fons i pujar és pitjor, perquè caus des de dalt del tot i amb més inèrcia. Això m'ha ajudat a ser més fort, a ser més calculador, més controlador en alguns moments, encara que sense perdre l'ADN. Hem igualat grans noms, sigui Valentino en títols o Agostini i Ángel Nieto en victòries, i és un plaer, és més del que hagués imaginat en qualsevol moment. Seguim somiant", ha dit.
El novè títol, setè de la categoria reina, que el situa entre els millors esportistes de la història. "Són paraules majors i no seré jo el qui em posi entre aquests noms. Sempre ho he dit, vull que la gent em recordi perquè ho he donat tot, per inspirar gent tant dins com fora de l'esport, perquè la vida és buscar-ho i intentar-ho".
"Si no ho aconsegueixes no és un fracàs, el fracàs és no intentar-ho. Jo ho he intentat, ho he aconseguit i he tingut aquesta recompensa tan dolça. S'ho dedico a tota la meva família i als del meu voltant, que ho han patit més que jo", i ha citat el seu germà Àlex, amb el qual ha barallat pel títol. "L'Àlex m'ha ajudat molt, el que més, directament i indirectament".
També ha dit que "les coses no venen per si soles". "Estic en un bon moment personal, feliç, molt estable, professionalment també. El destí algú el guia; el destí ha dit que el cercle s'havia de tancar aquí, a Japó, que havia d'estar també el meu equip de Honda en el podi, Joan Mir els hi ha portat per veure'm dalt de tot... El cercle ha dit que podré descansar en pau quan acabi tot això".
I ha recordat el seu avi Ramon, que va morir el 2024. "Segur que ens està veient des d'allà dalt. Tots els avis i àvies, però el meu avi ho vivia de prop i era superdirecte amb mi. Em va dir 'Ja n'hi ha prou' i li vaig dir 'Última oportunitat'. Segur que ho està gaudint com nosaltres".