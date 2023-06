Marc Márquez: "Est és el moment més difícil de la meva carrera"

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha confessat que viu "el moment més difícil" de la seva carrera després d'una nova caiguda aquest dissabte a la carrera al sprint del Gran Premi de Països Baixos, on va ser dissetè igual que en la graella.

"Aquest és el moment més difícil de la meva carrera, exceptuant la lesió. Ho vaig dir ahir i ho repeteixo avui, en aquests moments no tires de motivació, si no de constància, rutina i força de voluntat. Cal intentar arribar a Silverstone com vaig arribar a Portimao", ha dit.

"Respecte a la caiguda, plou sobre mullat. He tingut mil vegades aquesta situació, però aquesta vegada quan he mirat enrere per no molestar a altres pilots, Enea ha tancat gas i no ho he vist. Ja he anat a veure'l i tot està bé", ha afegit en declaracions al seu equip, després d'un altre dissabte complicat.

El de Cervera ha patit un xoc amb l'italià Enea Bastianini (Ducati) i ha hagut de tirar amb les "males sensacions" amb la moto i el físic. "Aquest cap de setmana corro per a mi. Anant mig segon més lent com avui, els problemes són els mateixos, encara que amb menys risc. Les males sensacions amb la moto i amb el físic no em permeten pilotar com vull", ha afirmat.

"Ha estat un dia tranquil, sense empènyer més del necessari. Avui he triat l'opció tova perquè és la que em dóna millors sensacions i ha estat la meva decisió. He sortit bé però quan he vist que m'han passat, m'he quedat en un grup en el qual m'he vist còmode, m'he quedat darrere d'ells, sense buscar brega. Calia acabar la carrera", ha afegit.