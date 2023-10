Marc Márquez correrà el 2024 amb una Ducati del Gresini Racing

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot català de MotoGP Marc Márquez correrà la temporada que ve en el Mundial de Motociclisme amb una Ducati de l'equip Gresini Racing, la seva destinació triada després de deixar el Repsol Honda, i tornarà a compartir 'box' amb el seu germà Àlex.

"La Família Gresini es complau a anunciar l'arribada de Marc Márquez per a la temporada 2024. El pilot espanyol, diverses vegades campió del món, va anunciar recentment la seva desvinculació d'Honda i a partir de la pròxima temporada serà el nou banderer del Team Gresini MotoGP al costat del seu germà Àlex", ha confirmat l'equip italià.

El Gresini Racing ha celebrat comptar el 2024 "amb una parella de somni formada pels germans Márquez" i ha recalcat que el vuit vegades campió del món competirà "amb un equip satèl·lit que ja ha demostrat que pertany als millors" des que va tornar a l'estatus d'equip independent en la categoria 'reina'.

"Estic il·lusionat amb aquest nou repte. No ha estat una decisió fàcil perquè és un gran canvi en tots els sentits, però de vegades, a la vida, és important sortir de la zona de confort i posar-se a prova per continuar creixent", ha apuntat el pilot de Cervera en el comunicat del seu nou equip, en el qual substituirà l'italià Fabio Di Giannantonio.

El català sap que haurà d'"adaptar" el seu estil de pilotatge "a algunes coses" per les característiques de la Ducati, un moto diferent a l'Honda. "No serà fàcil, però també estic segur que tot l'equip Gresini m'hi ajudarà molt. Estic desitjant conèixer l'equip i començar a treballar amb ells. M'agradaria donar les gràcies a la Nadia (Padovani, propietària de l'equip), al Carlo (Merlini, director Comercial i de Màrqueting) i a Michele Masini (Team Manager) per la confiança i el respecte que m'han demostrat", ha subratllat.

Per la seva banda, Nadia Padovani ha considerat aquest fitxatge com "un moment històric per a la família Gresini". "El fet que Marc Márquez hagi triat córrer amb nosaltres la pròxima temporada és absolutament fantàstic i estic molt contenta de poder fer-ho oficial", ha assegurat.

"En menys d'una temporada ens hem acostat molt al seu germà i donarem la benvinguda al Marc de la mateixa manera, ja que estem segurs que té tot el potencial per ser competitiu en la 'GP23' des del primer moment. Finalment, però no per això menys important, m'agradaria donar les gràcies a Fabio Di Giannantonio per la seva professionalitat, i li desitgem el millor per a la continuació de la seva carrera", ha sentenciat.

Marc Márquez va anunciar la setmana passada que deixaria l'equip Repsol Honda al final d'aquesta temporada 2023, posant fi a una unió d'onze anys en la qual ha aconseguit ser campió de MotoGP en sis ocasions. Ara, es torna a reunir amb el seu germà Àlex, amb qui ja va compartir l'equip oficial de la marca de l'ala daurada l'any 2020, tot i que amb prou feines van poder córrer junts per la caiguda de Marc a l'inici de temporada, que va marcar el punt d'inici en el calvari físic pel qual ha passat.