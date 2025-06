Marc Márquez continua intractable a Alcanyís i signa un dissabte perfecte

El català aconsegueix la pole i la victòria a la carrera a l'esprint, amb Alex Márquez i Fermín Aldeguer completant el podi

MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha signat un dissabte perfecte en aconseguir la pole i la victòria en la carrera a l'esprint del Gran Premi d'Aragó, vuitena cita del Mundial de motociclisme, superant en totes dues lluites el seu germà Alex (Ducati), en una jornada en la qual José Antonio Rueda (KTM) arrencarà primer amb Moto3 i en la qual Manu González (Kalex), líder de Moto2, haurà de remuntar des del divuitè lloc.

El vuit cops campió del món va demostrar de nou que és imbatible a MotorLand Aragó, on va dominar divendres i va ser una altra vegada el més ràpid el dissabte. Després d'assegurar la pole, va lluitar el seu triomf en la carrera curta i va pujar al lloc més alt d'un podi en el qual també van estar Alex Márquez (Ducati) i Fermín Aldeguer (Ducati).

Amb aquest èxit, Marc aferma el seu avantatge al capdavant del Campionat del Món, amb 27 punts sobre Alex i 84 sobre l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), que no va sumar aquest dissabte en acabar dotzè.

Una vegada apagats els semàfors a MotorLand Aragó, Marc Márquez va caure fins a la tercera posició després d'una mala arrencada i un toc amb Pedro Acosta (KTM), una acció que va deixar Alex com a líder de la carrera. Malgrat tot, el vuit cops campió del món va recuperar un lloc ja a la segona volta en avançar a la primera corba a Morbidelli.

A poc a poc, els de Cervera es van anar escapant i van deixar per darrere la lluita per l'última de les posicions de podi, amb La Bèstia amb avantatge sobre els dos murcians de la graella, el de Mazarrón i Fermín Aldeguer (Ducati), que va aconseguir superar al transalpí en la volta 9. Molt pitjor pintaven les coses per a Francesco Bagnaia (Ducati), que perdia posicions de manera preocupant.

Abans, en sisè gir dels onze al traçat aragonès, el més gran dels Márquez es va llançar sobre el seu germà per avantatjar-lo i recuperar el liderat de la prova. Ja res va impedir la victòria al seu jardí, en què va encapçalar un podi que van completar Alex i Aldeguer.

Finalment, Acosta va acabar cinquè, i Maverick Viñales (KTM) i Raúl Fernández (Aprilia) van concloure al top 10, setè i dècim respectivament. Alex Rins (Yamaha) va finalitzar catorzè, mentre que Augusto Fernández (Yamaha) i Joan Mir (Honda) no van aconseguir acabar.

Abans, en la sessió de classificació, el líder va conquistar la pole número 99 de la seva carrera, la 71 en la classe regna. Amb un estratosfèric 1:45.704, obligat per la pressió dels seus rivals, Márquez es va assegurar la posició de privilegi amb dues dècimes d'avantatge sobre el seu germà Alex Márquez (Ducati) i sobre l'italià Franco Morbidelli (Ducati), els tres únics pilots capaços de baixar de l'1:46 aquest dissabte.

L'altre rival dels de Cervera pel títol, l'italià Pecco Bagnaia, va ser quart i encapçalarà de nou aquest diumenge una segona fila en la qual també estarà Pedro Acosta, la millor moto diferent de KTM classificada en MotorLand Aragó. Fermín Aldeguer i Maverick Viñales partiran setè i vuitè, respectivament, i Joan Mir ho farà onzè. No van aconseguir avançar de la Q1 Raúl Fernández, tretzè; Alex Rins, quinzè; ni Augusto Fernández, divuitè.