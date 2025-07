Marc Márquez completa el seu cinquè doblet consecutiu a Brno

El de Cervera arrasa per davant de Bezzecchi i Pedro Acosta i és encara més líder després del zero d'Alex per una caiguda

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) s'ha adjudicat aquest diumenge la victòria a la carrera de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, dotzena prova del Mundial de motociclisme, i se'n va a l'aturada encara més líder del campionat després del zero encaixat pel seu principal rival, el seu germà Alex Márquez (Ducati), mentre que Pedro Acosta (KTM) va pujar al podi en acabar tercer per darrere de l'italià Marco Bezzecchi (Aprilia).

Després d'aconseguir dissabte el seu onzè triomf a dotze esprints aquest curs, un èxit ple d'incertesa per la pressió dels seus neumàtic, el vuit cops campió del món no va fallar tampoc en la carrera llarga, en la qual, després de superar el poleman Francesco Bagnaia (Ducati) a la sortida, va prendre el comandament a la quarta volta en sobrepassar un altre transalpí, Bezzecchi.

La caiguda en el segon gir d'Alex Márquez, que es va emportar posat Joan Mir (Honda), permet a Marc, amb un altre cap de setmana de 37 punts, afermar-se encara més en el cap de la classificació general de pilots, en la qual avantatja en 120 punts el seu germà i en 168 a Pecco Bagnaia.

A més, signa la seva cinquena victòria consecutiva en diumenge i el seu cinquè doblet seguit de dissabte-diumenge, tot per afrontar amb moltíssima tranquil·litat les tres setmanes de descans abans de tornar a l'acció en el Gran Premi d'Àustria.

Mentrestant, Raúl Fernández (Aprilia) va tancar el top 5, i el vigent campió del món, Jorge Martín (Aprilia), va aconseguir acabar setè en el seu retorn al Campionat del Món després del seu calvari de lesions i operacions. També en els punts van concloure Fermín Aldeguer (Ducati), vuitè; Pol Espargaró (KTM), dècim; i Alex Rins (Yamaha), quinzè. Augusto Fernández (Yamaha) va ser divuitè.

ROBERTS MANA I MANUGASS APROFITA EL ZERO DE CANET

Amb Moto2, el nord-americà Joe Roberts (Kalex) va guanyar la partida al poleman de dissabte, el belga Barry Baltus (Kalex), per signar la seva primera victòria del 2025, amb l'espanyol Manu González (Kalex) tercer i aprofitant el zero del seu principal rival pel campionat, Arón Canet (Kalex), que se'n va anar a terra en la volta 4.

A les portes del podi es va quedar Dani Holgado (Kalex), quart, amb Izan Guevara (Boscoscuro) en sisè lloc per davant de Marcos Ramírez (Kalex), que va sortir tercer i va haver de complir amb una doble 'long lap' en carrera després de l'incident amb Albert Arenas, dècim aquest diumenge, a Alemanya.

Iván Ortolá (Boscoscuro) va concloure dotzè; Adrián Hortes (Kalex), catorzè; Alonso López (Boscoscuro), divuitè; Alex Escrig (Forward), vintè primer; Jorge Navarro (Forward), vintè segon; i Eric Fernández (Boscoscuro), vintè cinquè.

RUEDA GUANYA I ÉS MÉS LÍDER DE MOTO3

Finalment, José Antonio Rueda (KTM) es va reafirmar com a líder de la general de Moto3 amb una victòria a Brno, encapçalant un podi íntegrament espanyol que per davant dels seus compatriotes Máximo Quiles (KTM) i David Muñoz (KTM), que va protagonitzar una increïble remuntada des de l'última a la tercera plaça després de ser sancionat dissabte per rodar lent durant la Q2.

Amb aquest resultat, Rueda, que va prendre aviat el comandament de la cita després d'avançar el poleman de dissabte, l'italià Guido Pini (KTM), se'n va a l'aturada augmentant la seva renda en la classificació sobre Ángel Piqueras (KTM), cambra aquest dissabte, mentre que Álvaro Carpe (KTM), que va acabar dotzè, continua tercer.

A més, Adrián Fernández (Honda) va acabar en la sisena posició, just per davant de David Almansa (Honda), i Marcos Uriarte (KTM) també va acabar en els punts, onzè.