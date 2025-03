Marc Márquez arrasa amb Ducati i s'imposa en l'esprint de Tailàndia

Alex Márquez i Bagnaia completen el podi

MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) s'ha alçat aquest dissabte com a primer líder de la categoria de MotoGP després d'imposar-se en la carrera a l'esprint i de conquistar la pole al Gran Premi de Tailàndia, primer Gran Premi del Mundial de motociclisme 2025, en una jornada en què va concloure per davant del seu germà Alex Márquez (Ducati) i del seu company d'equip, l'italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati).

En la seva primera cita vestit de vermell, el vuit cops campió del món no va donar opció als seus rivals i amb una facilitat esbalaïdora es va fer amb la pole i es va plantar en la primera fila de graella. Des d'allà, va dominar la carrera curta del Gran Premi tailandès de principi a fi, liderant un podi en què el van acompanyar el seu germà i Pecco Bagnaia, que van repetir els seus llocs de classificació. El japonès Ai Ogura (Aprilia) va signar una sorprenent quarta posició.

Tot en una cita sense la presència del vigent campió del món, Jorge Martín (Aprilia), recuperant-se de l'operació a la mà esquerra per les múltiples fractures que li va produir una caiguda mentre entrenava. D'aquesta manera, el de Cervera confirma el seu favoritisme i pren el comandament del campionat per primera vegada des del 17 de novembre del 2019.

En la sortida de l'esprint a Buriram, el més gran dels Márquez va retenir la seva posició de privilegi mentre els seus perseguidors s'avançaven mútuament en les primeres corbes, tot i que Alex aviat va afermar la seva segona plaça davant de Pecco. Per darrere, Pedro Acosta (KTM) queia fins a la novena posició.

Els de Cervera van aconseguir fer-se lloc sobre la resta, amb Bagnaia liderant el grup perseguidor sense aconseguir desenganxar-se d'Ogura. Quan quedaven set voltes per al final, l'australià Jack Miller (Yamaha) protagonitzava la primera caiguda, i amb només dos girs per completar-se era Fabio di Giannantonio (Ducati) el que va haver de retirar-se.

Les posicions de podi no es van modificar, i el top 5 el van tancar Ogura i l'italià Franco Morbidelli (Ducati). A més, Pedro Acosta i Joan Mir (Honda) van aconseguir puntuar en acabar sisè i novè, respectivament. Entre la resta d'espanyols, Raúl Fernández (Aprilia) va ser onzè, Fermín Aldeguer (Ducati) va acabar tretzè, just per davant de Maverick Viñales (KTM), i Alex Rins (Yamaha) va finalitzar dissetè.

POLES DE GONZÁLEZ I BERTELLE AMB MOTO2 I MOTO3

Amb Moto2, l'espanyol Manu González (Kalex), amb un registre d'1:34.634, es va assegurar la pole per a la carrera del diumenge per davant de l'italià Celestino Vietti (Boscoscuro) i del també espanyol Arón Canet (Kalex), que l'acompanyaran en primera fila.

Mentre, Marcos Ramírez (Kalex) sortirà setè; Alonso López (Boscoscuro) ho farà novè; Izan Guevara (Boscoscuro), onzè; Albert Arenas (Kalex), tretzè; Dani Holgado (Kalex); Jorge Navarro (Forward), dissetè; Adrián Huertas (Kalex), divuitè; Iván Ortolá (Boscoscuro), dinovè; Alex Escrig (Forward), vintè segon; i Óscar Gutiérrez (Boscoscuro), vintè vuitè.

Finalment, l'italià Matteo Bertelle (KTM) partirà primer amb Moto3, per davant del seu compatriota Stefano Nepa (Honda) i de l'espanyol José Antonio Rueda (KTM). Entre la resta d'espanyols, Álvaro Carpe (KTM) partirà sisè, per davant de David Almansa (Honda); David Muñoz (KTM) començarà desè; Adrián Fernández (Honda), onzè; Ángel Piqueras (KTM), quinzè; Adrián Cruces (KTM), vintè; Joel Esteban (KTM), vintè tercer; i Marcos Uriarte (Honda), vintè sisè.