Marc Márquez aconsegueix la 93 a Mugello i és més líder de MotoGP

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha conquistat aquest diumenge la victòria número 93 de la seva carrera, el mateix número que el seu dorsal, a la carrera de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia, novena prova del Mundial de Motociclisme, en una jornada en què Manu González (Kalex) va liderar el podi íntegrament espanyol de Moto2 per recuperar el liderat en solitari i en la qual el rookie Máximo Quiles (KTM) va aconseguir la seva primera victòria amb Moto3.

Després de lluitar en les primeres voltes amb Alex Márquez (Ducati) i l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), segon i quart finalment, el de Cervera va fer valer la seva superioritat en territori de Pecco, tot per completar un cap de setmana perfecte: pole, victòria a l'esprint i triomf a la carrera llarga.

Tot per celebrar la seva victòria 93 al Campionat del Món, la número 67 a la categoria reina, quinze anys després d'aconseguir la primera precisament a Mugello, en 125 cc el 2010. Alex i l'italià Fabio di Giannantonio (Ducati), que va avançar Pecco a dos girs per al final, van completar el podi.

D'aquesta manera, augmenta el seu avantatge al capdavant de la general de pilots, en la qual mana amb 270 punts, 40 més que el seu germà i 110 més que el transalpí.

Després d'apagar-se els semàfors, Bagnaia, enmig del deliri dels afeccionats de Mugello, va trigar dues corbes a arrabassar-li la posició de privilegi a Márquez, que el dissabte s'havia garantit una pole de rècord. Es va iniciar llavors una apassionant batalla entre els dos pilots oficials de Ducati, que es van intercanviar passades en els primers girs mentre Alex Márquez (Ducati) esperava la seva oportunitat.

De fet, el vuit cops campió del món va recuperar el cap de carrera en ficar-se per fora en la corba u durant la segona volta, encara que Pecco l'hi va retornar en la recta principal en el tercer gir. Només unes corbes després, el gran dels Márquez tornava al primer lloc i Alex superava el transalpí.

Amb prou feines havien transcorregut quatre voltes i la batalla no s'aturava. De nou, Bagnaia va prendre el comandament després de desfer-se dels dos germans, que no el van deixar escapar-se. Dos girs més tard, Alex es va posar líder per primera vegada i les Ducati oficials permutaven posicions.

A la volta nou, Marc va aprofitar l'aspiració per guanyar-li la partida a Alex i posar-se al capdavant de la cita, i superat l'equador ja li avantatjava en un segon. A poc a poc, va ser ampliant i estabilitzant aquesta renda, alhora que el seu germà aconseguia deixar enrere Pecco, pressionat pel seu compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati). A dos girs, els italians van intercanviar posats a la xicana i el bicampió es quedava fora del podi mentre els Márquez celebraven el seu doblet.

A més, Raúl Fernández (Aprilia) va finalitzar setè, just per davant de Pedro Acosta (KTM); Joan Mir (Honda) va concloure en onzena posició; Fermín Aldeguer (Ducati) va ser dotzè; i Alex Rins (Yamaha), quinzè. Per la seva banda, Maverick Viñales (KTM) no va aconseguir concloure la cita després d'anar-se al sòl després de sofrir un toc de l'italià Franco Morbidelli (Ducati).

TRIPLET ESPAÑOL AMB MOTO2

Abans, Manu González (Kalex), amb el seu quart triomf del curs i partint quart, va liderar el triplet espanyol de Moto2 davant d'Albert Arenas (Kalex) i Arón Canet (Kalex), i de pas es va quedar només en el liderat de la categoria intermèdia.

El madrileny va saber imposar el seu ritme per assegurar-se una victòria que li garanteix atresorar nou punts d'avantatge en la general sobre Canet, amb el qual havia arribat empatat a Mugello i que va lluitar aquest diumenge amb el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que va fer la pole, per pujar-se al tercer calaix. Arenas, per la seva banda, va aconseguir el seu primer podi des del 2023.

Entre la resta d'espanyols, Izan Guevara (Boscoscuro) va acabar setè; Marcos Ramírez (Kalex) va ser desè; Alonso López (Boscoscuro) va concloure catorzè; i Dani Holgafo (Kalex), quinzè, va tancar la zona de punts. Fora d'ella van quedar Iván Ortolá (Boscoscuro), setzè; Adrián Hortes (Kalex), vint-i-dosè; Alex Escrig (Forward), vint-i-quatrè i Eric Fernández (Boscoscuro), vint-i-sisè.

QUILES ESTRENA EL SEU PALMARÈS A MUGELLO

Finalment, amb Moto3, el rookie espanyol Máximo Quiles (KTM) va estrenar el seu palmarès de victòries en el Mundial en el seu cinquè Gran Premi en remuntar des de la vuitena posició de sortida, encapçalant un podi que van completar el poleman de dissabte, el també espanyol Álvaro Carpe (KTM), i l'italià Dennis Foggia (KTM), que van entrar a només sis mil·lèsimes del vencedor.

El murcià, a més, aconsegueix el seu primer èxit a Mugello, un escenari mític en el qual el seu ídol i padrí esportiu, Marc Márquez, també va aconseguir la primera victòria de la seva vida al Campionat del Món. Igual que el 93, Quiles va conquistar la seva primera pole a Le Mans, i posteriorment va pujar al calaix per primera vegada en Silverstone.

El líder de la cilindrada petita, José Antonio Rueda (KTM), va haver de conformar-se amb la quarta posició, just per davant de David Muñoz (KTM). A més, el segon del campionat, Ángel Piqueras (KTM), va ser setè, mentre que Marcos Uriarte (KTM), setzè, no va entrar en els punts. No van poder acabar David Almansa (Honda), Adrián Fernández (Honda) ni Vicente Pérez (Honda), tots per caigudes.