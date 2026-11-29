GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Marc Márquez (Ducati) ha acabat la seva trajectòria de pilot amb el segon lloc aquest diumenge en la carrera de MotoGP del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motociclisme, en què Raúl Fernández (Aprilia) ha quedat primer i Pedro Acosta (KTM) tercer.
"Gairebé guanyem. Us agraeixo tot el suport. La moto la vaig a trobar a faltar, sí, però sempre la podré fer servir. Això ja no ho podré viure, així que moltes gràcies", ha dit als aficionats en completar la seva última carrera amb moto i casc daurats: el colofó a una temporada en què ha remuntat 102 punts.
En el comiat del vuit vegades campió de MotoGP i deu vegades del món, Aprilia va segellar el seu títol de constructors gràcies al triomf de Raúl Fernández, que lidera un podi que completa la KTM de Pedro Acosta, que l'any vinent serà a Ducati.
ALEX RINS I JACK MILLER
A més del de Cervera, deien adéu al Mundial homes com Alex Rins i l'australià Jack Miller, també van homenatjats per l'afició.
No se l'ha volgut perdre ningú, ni tan sols Giacomo Agostini, l'home al qui Marc va aconseguir igualar la setmana passada amb vuit títols en la categoria reina del motociclisme.
Ha estat una emotiva jornada, que inclou la celebració del títol de Moto2 per a l'espanyol Manu González (Kalex), amb només 2,5 punts d'avantatge sobre Izan Guevara (Boscoscuro), i el comiat del Mundial de Michelin, que serà substituït per Pirelli el 2027.
Era l'última carrera de Márquez i malgrat l'emoció acumulada no va malgastar l'ocasió de posar-se líder en apagar-se els semàfors, encara que va cedir terreny en un primer moment davant Bezzecchi i Martín. No va poder veure-ho en directe el seu germà Alex, el gran absent en el comiat del deu vegades campió en patir un broncoespasme sever.