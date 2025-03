Marc lidera el podi dels Márquez i completa un cap de setmana perfecte

El de Cervera, que també es va endur la pole i l'esprint, es garanteix el lideratge després d'imposar-se per davant del seu germà Alex i de Bagnaia

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha completat el seu cap de setmana perfecte en guanyar també aquest diumenge la carrera llarga de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, primera prova del Mundial de Motociclisme, per davant del seu germà Alex Márquez (Ducati) i de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), i asegura així el seu liderat de la categoria reina.

El vuit vegades campió del món, en el seu primer Gran Premi vestit de vermell, va complir amplament les expectatives per portar-se la pole en un dissabte en el qual també va signar la victòria en la carrera a l'esprint. Aquest diumenge, va completar la seva aposta en una lluita dura amb el seu germà petit per confirmar la seva primera plaça en la general del campionat, una posició que va prendre ahir i en què no estava des del 17 de novembre del 2019.

Pecco Bagnaia, company de garatge de Marc, va completar un podi íntegrament Ducati, mentre que l'italià Franco Morbidelli (Ducati), el japonès Ai Ogura (Aprilia), l'italià Marco Bezzecchi (Aprilia), el francès Johann Zarco (Honda), el sud-africà Brad Binder (KTM), i els també italians Enea Bastianini (KTM) i Fabio di Giannantonio (Ducati) van tancar el top 10.

Aquest diumenge a Buriram, on el 2019 confirmava la consecució del seu últim títol de MotoGP, Marc Márquez va signar una sortida perfecta per escapar-se del seu germà i de Pecco, que durant els primers compassos es van enfrontar en una lluita per la segona posició de la qual va sortir victoriós el català.

No obstant això, un canvi de ritme en el setè gir, previsiblement per pujar la pressió dels seus neumàtic, va servir en safata l'avançament per a Alex, que va prendre el control de la carrera. La Ducati satèl·lit manava mentre els de Borgo Panigale elucubraven què podia haver passat amb la seva moto oficial, uns dubtes que el vuit vegades campió es va encarregar de buidar en la volta 23.

Va ser aleshores, amb només quatre girs per davant, que Marc va trobar el buit per tornar al lideratge, que ja no abandonaria fins al pas per la bandera de quadres. Mentrestant, el seu germà es va fer amb un destacable segon lloc i Bagnaia va completar el podi.

Quant a la resta d'espanyols, Fermín Aldeguer (Ducati) va acabar tretzè, mentre que fora dels punts van finalitzar Maverick Viñales (KTM), setzè; Alex Rins (Yamaha), dissetè; i Pedro Acosta (KTM), dinovè després d'una caiguda. Ni Joan Mir (Honda) ni Raúl Fernández (Aprilia) van aconseguir acabar la carrera en caure a terra.

MANU GONZÁLEZ TRIOMFA AMB MOTO2

Per la seva banda, l'espanyol Manu González (Kalex) va signar una contundent victòria amb Moto2 sortint des de la pole i es va convertir en el primer líder de la classe intermèdia, amb el seu compatriota Arón Canet (Kalex), que va remuntar després d'una mala sortida, i l'australià Senna Agius (Kalex) que van pujar als altres dos calaixos del podi.

El madrileny va dominar de principi a fi, tot i que l'avançament de l'italià Celestino Vietti (Boscoscuro) en la sortida el va obligar a recuperar el cap de carrera poc després, tot en una cita marcada per l'accident entre el transalpí i Agius, que va provocar la caiguda del seu rival i va ser sancionat amb una 'long lap', a onze voltes del final.

En els punts també van acabar Marcos Ramírez (Kalex), cinquè; Dani Holgado (Kalex), vuitè; Alonso López (Boscoscuro), dècim; Albert Arenas (Kalex), onzè; i Adrián Hortes (Kalex), catorzè. A més, Izan Guevara (Boscoscuro) va ser setzè; Iván Ortolá (Boscoscuro), vintè segon; i Óscar Gutiérrez (Boscoscuro), vintè cinquè. Jorge Navarro (Forward) i Alex Escrig (Forward) no van aconseguir acabar.

RUEDA LIDERA EL PODI ESPAÑOL AMB CARPE I FERNÁNDEZ

Finalment, amb Moto3, José Antonio Rueda (KTM) va comandar un podi íntegrament espanyol, al qual també es van pujar el seu company d'equip al Red Bull KTM Ajo Álvaro Carpe (KTM) i Adrián Fernández (Honda). Amb aquest resultat, el pilot sevillà se situa líder del Mundial per primera vegada en la seva carrera.

Rueda, que va superar el 'poleman' Matteo Bertelle (KTM) una vegada apagats els semàfors abans que l'italià la hi retornés, es va fer definitivament amb el control de la carrera després de la caiguda de David Muñoz (KTM) a vuit voltes per al final.

Fora del podi i dins del top 10 van concloure David Almansa (Honda), setè; Joel Esteban (KTM), novè; Ángel Piqueras (KTM), dotzè; Marcos Uriarte (Honda), tretzè; i Adrián Cruces (KTM), catorzè. David Muñoz va ser l'únic espanyol que no va aconseguir arribar a meta.