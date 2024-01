Marc Gasol posa fi a una reeixida carrera amb dos Mundials i un anell de l'NBA

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Marc Gasol ha anunciat aquest dimecres a Barcelona que posa fi a la seva carrera esportiva, després d'uns mesos de dubtes entre retirar-se o tornar a les pistes amb el Bàsquet Girona, club que va fundar i presideix, i es confirma l'adeu d'un pivot fet a si mateix que va triomfar a l'NBA amb els Toronto Raptors, amb Espanya sent bicampió del món i d'Europa i, a nivell de clubs, rellançant el club gironí a la Lliga Endesa.

Amb 39 anys recentment complerts, Marc Gasol va apuntar fa uns dies que a finals d'aquest mes, com ha fet, deixaria clar el seu futur. I finalment no passarà per un retorn a les pistes per ajudar el Bàsquet Girona i el nou entrenador, Fotis Katsikaris, a aconseguir la permanència o els primers llocs de l'ACB, sinó per posar fi a la seva reeixida carrera de manera definitiva.

Han estat mesos d'espera, mesos per prendre aquesta decisió difícil. Al final, en una compareixença acompanyat de familiars i amics, al Cinema Texas de Barcelona, Marc Gasol ha confirmat que penja les botes i l'equipació oficial del seu club, que continuarà dirigint des de la llotja envoltat, entre d'altres, del seu germà Pau Gasol, directiu de l'entitat i que també es va retirar no fa ni tres anys enrere.