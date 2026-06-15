Marc Cucurella, nou jugador del Reial Madrid fins al 2032

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
El lateral del Chelsea Marc Cucurella jugarà al Reial Madrid les següents sis temporades, fins al 30 de juny del 2032, després de l'acord per al traspàs entre el club anglès i el blanc, segons ha anunciat aquest dilluns l'entitat de Concha Espina en un comunicat.
"El Reial Madrid CF i el Chelsea FC han arribat a un acord per al traspàs del jugador Marc Cucurella, que queda vinculat al nostre club durant les següents sis temporades, fins al 30 de juny del 2032", assenyala el breu comunicat del Reial Madrid.
Marc Cucurella, de 27 anys, era un dels fitxatges pretès per l'Atlètic de Madrid i el FC Barcelona, però el Reial Madrid ha tancat l'acord per prop de 60 milions d'euros, segons va avançar el periodista Fabrizio Romano.
Cucurella, un dels jugadors fixos en l'esquema de Luis de la Fuente, podria debutar aquest dilluns en el primer partit de la selecció espanyola d'aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, que es disputa (18:00 hores) a Atlanta.