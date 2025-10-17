'Mapi' León i Jenni Hermoso tornen a la selecció per a les semifinals de la Lliga de Nacions

LAS ROZAS (MADRID), 17 (EUROPA PRESS)
La defensa del FC Barcelona 'Mapi' León és la gran novetat en la llista de la seleccionadora nacional femenina de futbol, Sonia Bermúdez, per a les semifinals de la Lliga de Nacions contra Suècia, una convocatòria en la qual també torna la davantera Jenni Hermoso.
La jugadora aragonesa era l'última pràcticament del gran bloc de 15 internacionals que havia renunciat el setembre del 2022 a acudir a la selecció fins que no hi hagués canvis estructurals i ara hi torna amb la nova seleccionadora tres anys després.
Juntament amb ella, també destaca el retorn de Jenni Hermoso, la seva última presència amb l'actual campiona del món s'havia produït l'octubre del 2024 i que des d'aleshores s'havia mostrat crítica amb Montse Tomé.
--LLISTA DE CONVOCADES.
-Porteres: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) i Eunate Astralaga (SD Eibar).
-Defenses: Ona Batlle, 'Mapi' León i Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández i Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG) i María Méndez (Real Madrid).
-Migcampistes: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí i Vicky López (FC Barcelona) i Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).
-Davanteres: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Clàudia Pina i Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham City), Eva Navarro (Real Madrid) i Cristina Martín-Prieto (Benfica).