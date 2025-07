Manolo González renovarà amb l'Espanyol fins al 2027 si aconsegueix la permanència

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, afrontarà la temporada 2025/26 amb el doble repte d'aconseguir com a mínim la permanència perquè, en aquest cas, es farà efectiva la renovació del seu contracte fins al 2027 que ha anunciat aquest dilluns l'entitat blanc-i-blava, que confia en el tècnic per ocupar la banqueta en la nova etapa del club.

"El RCD Espanyol i Manolo González han arribat a un acord per ampliar el contracte del tècnic fins al 30 de juny del 2027. El club confia en Manolo González, que es va incorporar al RCD Espanyol l'estiu del 2023 per dirigir el filial, per continuar dirigint el primer equip", ha anunciat el club en un comunicat.

Després d'anunciar-se la compra del club per part del grup inversor Velocity Sport Limited, que ja tenia el Burnley FC, aquest dimarts l'entitat ha confirmat la futura renovació de González, supeditada a aconseguir la permanència.

El tècnic, que va passar per diferents categories inferiors del club, es consolida en l'elit del futbol professional amb aquesta renovació. "La renovació es farà efectiva quan l'equip aconsegueixi la permanència", ha detallat el club.