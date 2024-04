Madrid manté el dispositiu per a l'Atlètic-Borussia amb 100 agents

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa en funcions de Madrid, Inma Sanz, ha confirmat que aquest dimecres es mantindrà el dispositiu de seguretat per al partit entre l'Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund, que tindrà lloc al Cívitas Metropolitano, amb 100 agents de policia municipal.

A la plaça de Chamberí, Sanz ha detallat que les forces de seguretat col·laboraran amb la Policia Nacional amb els talls de tràfic, la seguretat vial i les unitats centrals de seguretat als entorns de les 'fanzones' i on més es concentren les aficions que venen de fora.

"El dispositiu és exactament el mateix que el del partit entre el Madrid i el City, tant en l'àmbit de la seguretat com en el de les emergències. Si hi hagués qualsevol altra petició per part de la Delegació de Govern central, estarem a la seva disposició", ha recalcat.

En aquesta línia, Sanz ha assegurat que "fins ara no s'ha sol·licitat cap més reforç" i que el partit de dimarts al Santiago Bernabéu "va ser relativament tranquil dins el que són aquests partits d'alt risc". "Esperem que avui la situació també sigui igual", ha assenyalat.

L'alcaldessa en funcions ha recordat que "dimarts es va dir que hi havia un reforç per part de la Policia Nacional per utilitzar altres unitats, a més de la presència de drons", però ha reiterat que "no s'ha sol·licitat cap reforç a l'Ajuntament de Madrid".