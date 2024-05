Rubiales nega davant la jutgessa irregularitats en la seva gestió a la RFEF

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha negat aquest dilluns davant la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid) que cometés irregularitats durant la seva gestió al capdavant de l'entitat, segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

Rubiales estava citat a comparèixer a les 10.00 hores davant la jutgessa Delia Rodrigo, que l'investiga per la seva gestió com a president entre 2018 i 2023, amb el focus posat en el trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudita i el suposat desviament de fons en irregularitats associades a contractes.

Ha arribat al jutjat mitja hora abans, acompanyat del seu advocat, José Vicente Gómez Tejedor, i sense fer comentaris als mitjans de comunicació, que l'esperaven a la porta des de primera hora del matí arran del procediment que se segueix en contra seu per presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals.

INTERMEDIACIÓ "HABITUAL" PER A LA SUPERCOPA

Segons les fonts consultades, Rubiales --que encara compareix en seu judicial-- ha contestat a les preguntes de la jutgessa i la Fiscalia.

En relació amb el contracte per portar la Supercopa de futbol a l'Aràbia Saudita, ha assegurat que la RFEF no va acudir a Kosmos, sinó que va ser la companyia de l'exfutbolista Gerard Piqué qui es va posar en contacte amb ells per avisar-los que SELA --la companyia estatal saudita-- volia invertir en el futbol. Amb tot, ha precisat que l'empresa pretenia arribar a l'acord més baix possible, mentre que la Federació buscava tancar el preu més alt.

En aquest sentit, tot i que ha reconegut que l'exjugador del FC Barcelona li va trucar per avisar-lo d'aquesta possibilitat de negoci, ha precisat que el va atendre com atén qualsevol persona que li truca amb aquest tipus d'oferiment.

Amb tot, ha insistit que la Federació no va anar a buscar Kosmos i que tampoc no es va aliar amb aquesta empresa per contactar amb SELA, sinó que la companyia saudita va parlar amb ells. Sobre aquest extrem, a més, ha recordat que la RFEF també va rebre propostes de la Xina, Rússia i l'Índia i que en aquells casos van tenir "intermediaris".

Segons ha dit, és "habitual" en el món del futbol que hi hagi una intermediació. Ha incidit que tot va ser "net" i que el contracte el va redactar el comissionat extern de la Federació, en referència a Tomás González Cueto, també investigat en la causa. Sobre aquest punt, ha assenyalat que, tot i que no calia que l'assemblea o la junta aprovessin el contracte, malgrat tot ho van fer.