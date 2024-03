Luis Rubiales expressa la voluntat de col·laborar amb la justícia

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha expressat la voluntat de col·laborar amb la justícia i ha afirmat a Europa Press que avançarà el seu retorn a Espanya des de la República Dominicana, previst el 6 d'abril, si li ho demanen, després dels escorcolls aquest dimecres de la Guàrdia Civil a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas i al seu domicili a Granada.

"He demanat al jutjat avançar el meu retorn per quan m'ho demanin", ha apuntat a Europa Press l'expresident de la RFEF, la defensa del qual ha informat la jutgessa del jutjat de primera instància i instrucció 4 de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo que té previst tornar el 6 d'abril.

No obstant això, en el mateix escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, assenyala que està "a plena disposició" del jutjat i que podria "tornar abans d'aquesta data si calgués i fos requerit".

Rubiales es troba a la República Dominicana, país on es reunirà amb les seves filles i la seva exdona per passar les vacances de Setmana Santa i tornarà a Madrid el 6 d'abril, on arribarà en un vol que aterrarà a les 11:25 hores, però insisteix a col·laborar amb la justícia.

"Desconeixem si ha estat ordenada la detenció del senyor Rubiales, però mitjançant aquest escrit desitgem posar de manifest que està a plena disposició d'aquest jutjat per tal d'esclarir la investigació en curs", assenyala la defensa.