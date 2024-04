Luis Enrique: "Tinc una relació d'amor total amb el Barça"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha reconegut aquest dimarts que el partit d'anada de quarts de final de la Champions contra el FC Barcelona serà "molt especial" per la relació d'"amor total" que té amb l'entitat blaugrana, si bé ha matisat que per sobre hi ha la seva professió i espera, sense pressió, poder superar els de Xavi i classificar-se per a les semifinals.

"És un partit molt especial per a mi, a nivell emocional, però amb l'experiència que tinc estic preparat per solucionar aquests partits i donar el màxim pel meu equip. També em vaig enfrontar a l'Sporting com a jugador i vaig marcar gols i vaig guanyar partits. Ara em toca enfrontar-me al Barça, amb qui tinc una relació d'amor total però soc un professional", ha manifestat en una roda de premsa.

Així, el tècnic ha afirmat que està capacitat i preparat per posar per davant la seva professió. "Soc un professional i el club va apostar per mi després de passar per la selecció. Estic totalment convençut d'aquest projecte, de poder-li donar victòries i títols i amb moltes ganes d'estar a l'alçada d'aquesta eliminatòria", ha apuntat en aquest sentit.

"Ningú no pot pensar que aquest Barça és fluix. Està en una bona dinàmica, en bona ratxa, amb rivals de qualitat 'top' i amb una experiència acumulada per haver guanyat cinc vegades aquesta competició. Hi ha una rivalitat entre els dos clubs que espero que sigui sana en els dos partits. He estat als dos clubs, espero que siguin dos bons partits de futbol", ha comentat.