L'Spotify Camp Nou obté la llicència per ampliar l'aforament fins als 62.652 espectadors

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha rebut aquest dimarts la llicència de primera ocupació de la fase 1C de la remodelació de l'Spotify Camp Nou per part de l'Ajuntament de Barcelona que permet ampliar la capacitat del camp fins als 62.000 espectadors, expliquen fonts del consistori a Europa Press.
D'aquesta manera, el club blaugrana podrà obrir al públic el gol nord i guanyar 14.000 seients, que se sumen als 45.000 que té disponibles actualment, i que podrà estrenar en el següent partit a casa contra el Sevilla FC, el diumenge 15 de gener coincidint amb les eleccions.
Després de completar la fase 1 de l'estadi, el següent pas del FC Barcelona serà obtenir la llicència per a la fase 2, encara en obres, corresponent a la tercera graderia i que completaria la cabuda de l'estadi, de gairebé 105.000 espectadors.
Segons ha explicat el club en un comunicat, aquesta fase del projecte també incorpora nous espais i sales VIP entre la primera i la segona graderia de l'estadi. En concret, s'habiliten les àrees d'hospitalitat Pitch Club i Main Hub, a la tribuna, a més del Mini Hub al lateral.
Amb l'activació d'aquests espais i l'obertura del gol nord, l'aforament disponible de l'estadi arriba exactament als 62.652 espectadors, ja disponibles aquest diumenge i dins el procés de reobertura progressiva del nou recinte després de les obres de remodelació.
A més, aquesta fase inclou l'habilitació d'una zona destinada a la graderia d'animació al gol sud, batejada com Gol 1957 en referència a l'any d'inauguració de l'estadi original. L'espai estarà concebut per "reforçar l'ambient i l'impuls de l'afició durant els partits".
El FC Barcelona ha assenyalat que continua avançant en el procés d'obertura progressiva del nou Spotify Camp Nou, ampliant gradualment les zones operatives de l'estadi i garantint en tot moment les condicions de "seguretat, confort i experiència" per als socis i aficionats.
Així mateix, s'ha obert el procés perquè els socis puguin adquirir els nous passis corresponents a l'ampliació al gol nord. El termini d'inscripció finalitza aquest dimecres 11 de març a les 16.00 hores i, en cas que la demanda superi les localitats disponibles, es farà un sorteig davant de notari.
Els socis que ja van participar en el sorteig celebrat el passat mes d'octubre per obtenir el passi de la temporada 2025/26 i no van ser afortunats disposen des d'aquest dimarts a les 16.00 hores d'un accés preferent de 24 hores per a la compra directa. El preu d'aquests passis se situa entre els 140 i els 231 euros, en funció de la ubicació i el nombre de partits que restin per disputar-se.
Aquests passis inclouran tots els partits del primer equip masculí corresponents a LaLiga i la UEFA Champions League que es disputin a l'estadi durant el que resta de temporada.