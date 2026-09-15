L'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions 2029

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina del 2029, després que el Comitè Executiu de la UEFA hagi designat aquest dimarts les seus de les pròximes finals europees de clubs, durant la reunió celebrada a Tessalònica (Grècia).
L'estadi del FC Barcelona, que ja estarà enllestit i totalment reformat, tornarà així a acollir una final de la màxima competició continental 30 anys després de la disputada el 1999 entre el Manchester United i el Bayern de Múnic, que va acabar amb triomf anglès (2-1). Anteriorment, el Camp Nou també va ser escenari de la final de la Copa d'Europa del 1989, en la qual l'AC Milan es va imposar a l'Steaua de Bucarest (4-0).
L'elecció de l'Spotify Camp Nou completa a més un cicle de dues finals de Champions masculines a Espanya en tres anys, després que la UEFA ja designés l'Estadio Metropolitano de Madrid com la seu de la final d'aquesta edició 2026/2027. Mentre que l'Allianz Arena de Múnic (Alemanya) serà la seu de la final del 2028 de la màxima competició continental masculina.
En categoria femenina, el Parc Olympique Lyonnais de Lió-Décines (França) acollirà la final de la UEFA Women's Champions League 2028, per la qual cosa San Mamés no tornarà a ser la seu de la màxima competició continental femenina quatre anys després d'acollir la del 2024, en què el FC Barcelona es va proclamar campió. La UEFA també ha designat el National Stadium of Wales de Cardiff com la seu de la final femenina del 2029.