L'Osasuna encén el txupinazo dels Sanfermines del 2023: "No ens rendirem"

El president del club navarrès adverteix que continuaran lluitant després de l'exclusió de la Conference League



MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Osasuna, Luis Sabalza, ha advertit que el club no es rendirà després de ser exclòs per la UEFA de la Conference League abans d'encendre el txupinazo que dona inici a les festes de San Fermín, que se celebren a Pamplona del 7 al 14 de juliol, i ha afirmat: "No ens rendirem, aupa Osasuna".

Al balcó de l'Ajuntament pamplonès, l'equip ha estat representat, a més de pel president, per l'entrenador de la primera plantilla, Jagoba Arrasate, i els jugadors David García, Kike Barja, Jon Moncayola i Unai García.

El president ha expressat gratitud per poder encendre el txupinazo en nom de l'Osasuna perquè són "100 anys d'osasunisme" i és "un orgull" propiciar l'inici de les festes. "L'Osasuna és molt gran i si mires la gent hi ha molts aficionats que són a plaça per veure el txupinazo que van al camp cada diumenge", ha declarat.

Malgrat quedar-se fora d'Europa per un problema judicial de fa deu anys, el moment del finalista de la Copa del Rei és molt bo i el dirigent té clar el que vol. "Jo no demano aclamacions, el que vull és que ens doneu suport en tot moment i que aquesta unió entre l'Osasuna, Pamplona i tot Navarra continuï present", ha conclòs.