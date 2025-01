L'oposició del Barça s'uneix per reclamar la dimissió de Joan Laporta

Amenaça amb un vot de censura si no accedeix a les seves peticions

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

Deu col·lectius de l'oposició del FC Barcelona s'han unit aquest diumenge per demanar la dimissió "immediata" del president Joan Laporta i de tota la seva junta directiva per la gestió de les inscripcions dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor, entre altres accions, i han amenaçat amb un "vot de censura" en cas que no responguin a les seves peticions.

En un document conjunt signat pels grups Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistència del Palau, Sí al Futur, Suma Barça, Som un Clam, Transparència Blaugrana i Un Crit Valent, van sol·licitar la reacció de Laporta i els seus directius davant de la "situació de caos" de les últimes setmanes.

"Apel·lem el barcelonisme dels actuals membres de la junta directiva (...) Han de fer un pas al costat, i, per tant, han de dimitir per deixar pas a una nova etapa amb noves formes de fer i gestionar i amb persones que tinguin aquelles energies primeres tan necessàries per donar vida i vigor a una entitat necessitada de canvi i gestió professional. Els demanem que dimiteixin de manera immediata", van assenyalar.

No obstant això, els signants acceptarien també que tant Laporta com els seus directius se sotmetessin a "una qüestió de confiança vinculant" si consideren que han de "escoltar els socis i sòcies". "Existeixen mecanismes estatutaris per articular-la, tal com alguns dels grups signataris vam proposar fa quatre mesos", van explicar.

"La no reacció a les nostres peticions públiques anteriors, ens fa que no descartem un últim escenari, que és l'activació d'un vot de censura, única eina que tenim els socis i sòcies, opció que implica un important esforç i desgast tant per als seus impulsors com per al mateix club. Per això els demanem que prioritzin el seu amor al Barça per sobre de cap altra consideració. Ara és el moment de demostrar el veritable barcelonisme", van assenyalar.

L'oposició va recalcar que la "manca de mesures" davant de la "situació de caos" de les últimes setmanes ha motivat la seva reacció. "La llista de greuges encara ha augmentat de manera significativa amb la suma de fets tan rellevants com el no seguiment del criteri de l'auditor en l'aprovació dels comptes 2023-24 per evitar reconèixer pèrdues ordinàries; el reconeixement d'una comissió difícil d'entendre per una mediació en la renovació del contracte signat amb Nike; la temptativa de contractar a un jugador per la secció de bàsquet de dubtosa honorabilitat emprant praxis lamentables; la incertesa permanent del nou Palau; la negligència en les inscripcions dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor esperant a l'últim moment quan el club ha tingut quatre mesos per fer-ho, cedint a més uns drets durant 20 anys a empreses de països amb els quals la junta va prometre que mai faria tractes; o la no voluntat de diàleg amb la Graderia d'animació per resoldre un conflicte que ens perjudica a tots", va enumerar.

En aquest sentit, va recalcar que "viure al límit de manera constant" causa "un perjudici material, econòmic i social irreparable i un punt, segurament, de no retorn". "En qualsevol cas, la imatge i reputació del club, per desgràcia, s'ha malmès de manera greu des de fa temps", va apuntar.