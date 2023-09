L'italià Marco Bezzecchi, primer 'poleman' de MotoGP a l'Índia

Jorge Martín sortirà segon i les Repsol Honda començaran en segona fila

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Marco Bezzecchi (Ducati) ha signat aquest dissabte la primera pole de MotoGP en el debutant Gran Premi de la Índia, tretzena cita del Mundial de motociclisme, per davant de l'espanyol Jorge Martín (Ducati) i del líder del campionat, el també transalpí Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati).

Bezzecchi ha marcat un 1:43.947 al Circuit Internacional de Buddh que li ha valgut per encapçalar la graella de diumenge, en la qual l'acompanyaran els dos principals candidats a fer-se amb el títol aquest curs: Martín i Bagnaia.

El de San Sebastián de los Reyes ha estat, juntament amb el 'poleman', un dels dos pilots capaços de baixar de l'1:44 aquest dissabte (1:43.990), sortint, a més, per davant del líder i vigent campió en la cursa a l'esprint i la llarga. L'italià Lucca Marini (Ducati), el més ràpid de divendres, ha completat el 'Top 4' de les motos de Borgo Panigale.

Després, les dues Repsol Honda s'han fet amb la segona fila de la graella; Joan Mir sortirà cinquè, mentre que Marc Márquez, que se n'ha anat a terra en el revolt 3, sortirà sisè.

Entre la resta d'espanyols, Maverick Viñales (Aprilia) iniciarà la cita novè, tancant la tercera línia, i Aleix Espargaró (Aprilia) encapçalarà, desè, la quarta, on s'han guanyat plaça Raúl Fernández (Aprilia) i Álex Márquez (Ducati), que no podrà continuar competint en la primera cita de la gira asiàtica després de trencar-se tres costelles per un fort impacte en la Q1.

A més, Augusto Fernández (KTM) sortirà divuitè i Pol Espargaró (KTM) ho farà vintè.