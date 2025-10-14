Lewandowski pateix un trencament muscular i és baixa indefinida

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El davanter polonès del FC Barcelona Robert Lewandowski pateix un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra i és baixa durant un període de temps encara per confirmar que dependrà de l'evolució de la lesió, segons ha anunciat aquest dimarts el club blaugrana.
"El jugador Robert Lewandowski té un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa i el temps de recuperació dependrà de l'evolució de la lesió", ha avançat el conjunt català, que dilluns ja va anunciar la lesió muscular al soli esquerre de Dani Olmo i les molèsties musculars de Ferran Torres.
No està sent un inici de temporada fàcil per a Lewandowski, qui ja va tenir unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra a l'agost que el van obligar a perdre's el Trofeu Joan Gamper contra el Como 1907 i el debut a LaLiga EA Sports amb el RCD Mallorca.
Després d'aquest trencament el davanter polonès no estarà disponible per als pròxims partits, començant pel d'aquest dissabte (16.15 hores) davant el Girona FC i queda en dubte la seva participació per al clàssic del 26 d'octubre al Santiago Bernabéu.