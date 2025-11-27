L'Euroliga torna a Israel l'11 de desembre

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Euroleague Basketball ha confirmat aquest dijous que reprèn les seves competicions a Israel, amb el retorn de l'Eurocup el 9 de desembre i el de l'Eurolliga el dia 11, després de més d'un any sense partits al país i d'avaluar sobre el terreny les condicions de seguretat.
Els clubs membres de l'Euroleague Commercial Assets han rebut un informe de la visita oficial de la setmana passada a Israel, que va incloure inspeccions presencials de la situació actual i les mesures de protecció previstes, a més de trobades formals amb organismes governamentals.
També van repassar en una reunió les últimes converses amb les autoritats locals i internacionals, equips visitants i organitzacions implicades, com les associacions de jugadors, entrenadors i àrbitres; l'EuroLeague Players' Association (ELPA), l'EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) i l'Union of Euroleague Basketball Officials (UEBO), respectivament.
Amb tot, l'Euroleague Basketball ha decidit activar el pla de tornada a partir de la jornada 10 de l'Eurocup i la jornada 15 de l'Eurolliga. El primer partit a Israel des de l'octubre del 2023 serà el 9 de desembre, amb el Hapoel Midtown Jerusalem rebent el Veolia Towers Hamburg.
A l'Eurolliga, el Maccabi Rapyd Tel-Aviv tornarà a jugar a casa l'11 de desembre davant el LDLC ASVEL Villeurbanne, i el Hapoel IBI Tel-Aviv debutarà com a local el 16 de desembre contra l'Estrella Roja de Belgrad.
L'Eurolliga ha subratllat que continuarà monitornant l'evolució de la situació i en coordinació permanent amb les autoritats i equips per garantir la seguretat de tots els involucrats. El pla de tornada estableix plena cooperació amb les recomanacions i restriccions que emetin els governs nacionals respecte als desplaçaments dels seus clubs a Israel.