L'etíop Tigist Assefa polvoritza el rècord mundial de marató a Berlín

L'atleta etíop Tigist Assefa ha batut aquest diumenge a Berlín el rècord mundial de marató amb un temps de 2:11:53, molt per sota de l'anterior millor marca, establerta per la kenyana Brigid Kosgei, que va córrer la marató de Chicago en 2:14:04 el 2019.

Amb la moderna tecnologia de les seves vambes, les Adizero Adios Pro Evo 1, Assefa ha protagonitzat un recorregut de rècord des del principi, en condicions perfectes, i aviat s'ha distanciat en una cursa propícia per aconseguir el temps.

Amb una temperatura inicial de 14 graus, un cel ennuvolat i més tard assolellat, la favorita s'ha mostrat relaxada en tot moment en el recorregut pla de la capital alemanya i fins i tot ha pogut fer un esprint al final. El podi l'ha completat la kenyana Sheila Chepkirui, a gairebé sis minuts (2:17:49) i la tanzana Magdalena Shauri (2:18:41).

El 2022, Assefa va guanyar la marató de Berlín amb un temps 2:15:37, posicionant-se en l'elit mundial dels 42,195 quilòmetres. L'últim rècord mundial femení a Berlín el va establir la japonesa Naoko Takahashi el 2001, fa 22 anys, en ser la primera atleta a baixar de les 2:20 hores parant el crono en 2:19:46.

Quant a la categoria masculina, el kenyà Eliud Kipchoge s'ha fet amb la victòria, sent el primer a aconseguir-ho per cinquena vegada, però se li ha escapat un altre rècord mundial per un marge ampli. El corredor, de 38 anys, ha guanyat en 2:02:42 per davant del seu compatriota Vincent Kipkemoi (2:03:13) i de l'etíop Tadese Takele (2:03:24).