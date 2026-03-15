L'etíop Fotyen Tesfay signa la segona millor marca de la història en la Zurich Marató de Barcelona

Carolina Robles i Ricardo Rosat es proclamen campions d'Espanya de marató
MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -
L'atleta etíop Fotyen Tesfay s'ha imposat aquest diumenge en la Zurich Marató de Barcelona, que ha reunit a un rècord de 32.000 corredors i corredores a la capital catalana, amb la segona millor marca de la història en el seu debut en la distància, mentre que l'ugandès Abel Chelangat ha vençut en categoria masculina i Carolina Robles i Ricardo Rosat s'han proclamat campions d'Espanya de marató.
Amb un registre de 2:10:53, a tan sols 57 segons del rècord del món, Tesfay, que ha apostat des del primer quilòmetre per una carrera ambiciosa, ha aconseguit la victòria en la seva estrena en els 42,195 quilòmetres. Ha corregut durant 35 quilòmetres a ritme de rècord mundial i ha polvoritzat l'anterior plusmarca del circuit barceloní en nou minuts.
La kenyana Joan Jepkosgei ha acabat en segona posició amb una marca de 2:18:42, i la guanyadora de l'edició de 2023, l'etíop Zeineba Yimer, ha completat el podi amb el seu registre de 2:18:49.
En categoria masculina, Chelangat ha vençut amb un temps de 2:05:57 per davant dels kenyans Patrick Kabirech Mosin (2:05:01) i Jonathan Samanayo Korir (2:05:29). Chelangat, que l'any passat va ser cinquè en el Campionat del Món de Tòquio, ha aconseguit a més la seva millor marca personal.
La prova, organitzada per RPM Sports i l'Ajuntament de Barcelona, ha aconseguit un nou rècord històric de participació amb 32.000 corredors i corredores i un 63% de participació estrangera, mentre que la presència femenina continua creixent any rere any i ja representa el 25% del total d'inscrits. S'han distribuït 47 punts d'animació durant el recorregut.
CAROLINA ROBLES I RICARDO ROSAT, CAMPIONS D'ESPANYA
A més, dins de la Zurich Marató s'ha celebrat el Campionat d'Espanya de marató, amb Carolina Robles, que sortia amb l'objectiu d'aconseguir la mínima per al Campionat d'Europa de Birmingham (2:27:00), proclamant-se campiona en la seva estrena en la distància en ser la primera espanyola i sisena en la classificació general femenina amb una marca de 2:24:58.
La sevillana ha marxat en solitari des del començament, passant en 1:12:28 la mitja marató, mantenint un ritme molt constant entorn de 3:25 per quilòmetre. Finalment, ha travessat la meta amb la tercera millor marca d'una espanyola en un Campionat d'Espanya de marató, només per darrere dels 2:24:40 d'Esther Navarrete i els 2:24:57 de Meritxell Soler el 2024. A més, és la segona millor debutant espanyola de la història en la distància, únicament per darrere del 2:24:40 assolit per Navarrete a Sevilla 2024.
Fabiana Lafuente, subcampiona d'Espanya absoluta de marató en 2017, ha finalitzat en el segon lloc (2:36:43), i Esther Ramos, ha acabat tercera (2:40:00).
Mentre, Ricardo Rosat, Premi Regna Sofia en 2023, ha aconseguit el títol en categoria masculina, en una carrera en la qual s'ha distanciat en l'inici junt amb Iraitz Arrospide i Cristian Martínez. En el quilòmetre 20, Rosat ha marxat en solitari, mantenint un ritme molt regular entorn de 3:06, i ha parat el crono en 2:13:31. La medalla de plata ha estat per a José Ignacio Giménez (2:14:18) i el bronze, per a Cristian Martínez (2:16:19).
En la classificació per equips, el C.A. Cárnicas Serrano s'ha proclamat campió amb un crono de 6:55:40, seguit de l'Atlètic Oroel, amb 7:11:35, i del Zumeatarra, amb 7:18:49.