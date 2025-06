L'Espanyol fitxa el porter Marko Dmitrovic, procedent del Leganés

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El porter serbi Marko Dmitrovic defensarà els colors del RCD Espanyol després de fitxar pel club perico procedent del Leganés, en una nova oportunitat per al veterà porter de continuar a LaLiga EA Sports, amb el repte important de fer oblidar Joan Garcia, que ha canviat de bàndol per fitxar per al FC Barcelona.

"El RCD Espanyol ha tancat el fitxatge del porter Marko Dmitrovic (Subotica, Sèrbia, 24-1-1992), que arriba procedent del Leganés. Dmitrovic serà jugador del primer equip blanc-i-blau les pròximes tres temporades, després de concretar-se l'acord entre totes les parts", ha anunciat el club.

El nou porter espanyolista va disputar 32 partits de LaLiga EA Sports la passada campanya, en què va ser un dels futbolistes més destacats del conjunt dirigit per Borja Jiménez, malgrat el descens a LaLiga Hypermotion.

Dmitrovic es va formar en el futbol base de l'Estrella Roja de Belgrad, va saltar a l'Újpest hongarès i després va passar al Charlton anglès, tot i que va ser a l'Alcorcón, a Espanya, on va destacar, fet que li va permetre fitxar per l'Eibar, amb el qual es va consolidar a Primera.

El dinou vegades internacional serbi, de 33 anys, va continuar amb la seva progressió i va fitxar pel Sevilla FC, on es va estar tres temporades, en què va guanyar la UEFA Europa League el 2023 i va jugar la Lliga de Campions, abans d'arribar lliure al Leganés l'estiu del 2024.