L'Espanyol destitueix Luis García

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El tècnic Luis García ha estat destituït com entrenador de l'RCD Espanyol pels mals resultats de l'equip en les últimes setmanes, que han fet caure els blanquiblaus del liderat a la cinquena posició de LaLiga Hypermotion, ha confirmat aquest diumenge el club català.

"L'RCD Espanyol ha decidit donar per finalitzada l'etapa de Luis García com a entrenador del primer equip blanquiblau. Els resultats de les últimes jornades porten el nostre club a prendre aquesta decisió amb l'únic i clar objectiu d'aconseguir l'ascens a la màxima categoria", ha informat l'entitat perica.

L'Espanyol es va situar líder de Segona en la novena jornada; no obstant això, actualment encadena tres jornades sense guanyar, en les quals ha encaixat dues derrotes contra el Leganés (0-1) i el Real Sporting de Gijón (2-0) i un empat amb l'Eibar (2-2).

El resultat a casa contra els 'armeros' ha precipitat l'acomiadament del preparador català, que va arribar a la banqueta espanyolista l'abril d'aquest mateix any. "El club, a través del president, Chen Yansheng, i del Consell d'Administració, vol agrair la tasca, l'esforç, la implicació i el compromís de Luis García i del seu cos tècnic des que es va fer càrrec de la direcció del primer equip el passat mes d'abril. L'entitat li desitja molta sort en els seus futurs reptes professionals i personals", ha manifestat.

"Luis García, un dels ídols de l'afició en aquest segle, sempre ha demostrat un amor incondicional pels colors blanquiblaus i ha defensat la institució per sobre de tot. Per l'espanyolisme és una figura clau i imprescindible en la seva història tant pel rendiment esportiu com pel compromís en la resta d'aspectes", ha continuat el club, que comunicarà el substitut de Luis García "en les pròximes hores".