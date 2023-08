L'espanyol Álvaro Martín, campió del món de 20 km marxa a Budapest

Primera medalla de la delegació espanyola en la cita de Budapest

L'atleta espanyol Álvaro Martín s'ha proclamat aquest dissabte campió en els 20 quilòmetres marxa del Campionat del Món d'atletisme en categoria absoluta, que s'està disputant a Budapest (Hongria), amb una prova que s'ha hagut de retardar dues hores per una forta tempesta.

Segons ha destacat la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) en una nota de premsa, Martín ha aconseguit l'"èxit més gran" de la seva trajectòria com a professional en una cursa que "d'alguna manera també ha estat talismà". El marxador extremeny, bicampió d'Europa, ha gestionat bé els contratemps i ha mostrat la seva audàcia, sortint amb cautela i quedant-se en un grup perseguidor del japonès Koki Ikeda, que ha començat fulgurant tan bon punt s'ha donat el tret de sortida.

Sense gairebé canvis durant més de 14 quilòmetres, tot i que el nipó perdia el seu ampli avantatge, Martín ha decidit llavors fer un fort canvi de ritme per abandonar la companyia dels seus rivals i atrapar Ikeda just en el km 15 (58:17); l'extremeny l'ha superat i ha agafat cada cop més avantatge, a la recerca de l'anhelada medalla d'or.

El pupil de José Antonio Carrillo havia arribat en "la millor forma possible" a aquest campionat, segons les seves paraules, i ho ha plasmat mantenint la distància en la part final. Ha marxat amb ritme, energia i, sobretot, mirant cap endavant amb confiança cap a una glòria mundialista que ha aconseguit a la plaça dels Herois de la capital hongaresa.

Martín s'ha convertit, així, en el vuitè campió del món en la història d'Espanya; i ho ha fet amb un registre en meta d'1:17.32, a tan sols 10 segons del rècord nacional i a 11 del rècord dels campionats, un cronòmetre que fins i tot l'ha situat com a líder mundial de l'any.

"El de Martín és el tercer or espanyol en 20 km marxa en la història dels Mundials després dels de Valentí Massana (1993) i Miguel Ángel López (2015). En total, la marxa espanyola suma 18 medalles en Campionats del Món, 16 de les quals en categoria masculina", ha recordat la RFEA en la seva nota.

A part del brillant or de l'extremeny, l'actuació espanyola s'ha completat amb el granadí Alberto Amezcua en la 13a posició, fent marca personal d'1:19:28 (setè registre nacional de tots els temps), i amb el madrileny Diego García Carrera en el 39è lloc, que no ha tingut un bon dia, amb el crono en 1:25:12.

D'altra banda, en les eliminatòries masculines de 3.000 metres obstacles, Daniel Arce ha estat cinquè en la primera sèrie. Era la plaça límit que donava pas a la final, tenint en compte les noves normes de World Athletics. Amb un registre de 8:20.46, Arce disputarà la seva tercera final mundialista consecutiva.

En la tercera i última sèrie, el també espanyol Víctor Ruiz ha lluitat fins l'últim metre en la seva cursa, però ha quedat lluny d'un primer grup format per quatre atletes; en la volta definitiva, ha lluitat per no quedar-se despenjat del grup que es jugava la cinquena plaça, amb un conat de remuntada que li ha valgut per finalitzar sisè (8:20.54).