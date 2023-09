Les sortides del Barça i el Reial Madrid animen el tancament del mercat de fitxatges a Espanya

Les grans Lligues europees continuen a l'espera que les contractacions saudites acabin el 7 de setembre

Els culers Eric Garcia i Ez Abde han posat rumb a Girona i Betis, respectivament

Ni rastre d'Mbappé a l'horitzó del club madridista, que es va desprendre d'Odriozola

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Les grans Lligues de futbol europees, incloent-hi l'espanyola, però també les d'Anglaterra, Itàlia, Alemanya i França, han tancat aquest divendres a mitjanit els respectius mercats estiuencs de fitxatges, amb especial atenció per al FC Barcelona gràcies a una activitat que ha contrastat amb l'escàs moviment de l'altre gegant nacional, el Reial Madrid.

El nom del davanter francès Kylian Mbappé ha ressonat més a les xarxes socials que als despatxos del club madridista, que tan sols va acaparar titulars quan va anunciar el traspàs d'Álvaro Odriozola a la Reial Societat. Així, el lateral dret donostiarra torna a l'equip en què havia viscut els millors moments en LaLiga EA Sports ara fa cinc anys.

Álex Sola deixarà de ser 'txuri-urdin', ja que en els moments finals del mercat es va indicar la seva cessió al Deportivo Alavés. No va ser l'únic a anar-se'n des de Sant Sebastià fins a Vitòria, ja que l'acompanyarà Jon Karrikaburu. De la mateixa manera, la Reial Societat va comunicar la cessió de Diego Rico al Getafe CF i la de Robert Navarro al Cadis Cf.

Però, sens dubte, el protagonisme ha estat per a les negociacions del Barça a contrarellotge per concretar dos reforços que estaven cantats, homònims i compatriotes portuguesos. El davanter João Félix i el lateral João Cancelo, tots dos amb caixet, però difuminats durant la campanya passada, i ara s'acomodaran a 'Can Barça'.

Els dos satisfan les expectatives generades entre l'afició blaugrana, després de la recent consagració d'Anderson Luis 'Deco' de Souza com a director esportiu. Això sí, tant Félix com Cancelo aterren a la ciutat comtal per a una sola temporada i en qualitat de cedits, respectivament, per l'Atlètic de Madrid i el Manchester City.

Per fer-los lloc en la plantilla, la directiva blaugrana va tancar el préstec per un any del defensa Eric Garcia al Girona FC i el traspàs de l'interior Ez Abde al Reial Betis, a raó de 7,5 milions d'euros. En el context bètic, això podria pal·liar les absències de Joaquín Sánchez i de Sergio Canales.

MASON GREENWOOD FITXA PEL GETAFE

Quan estava a punt de sonar la 'botzina', també s'ha donat a conèixer el fitxatge del davanter anglès Mason Greenwood per part del Getafe, a l'espera de la validació definitiva per part de LaLiga i amb una taca extraesportiva sota l'aixella. I és que el Manchester United es va desfer d'ell fa pocs dies arran d'una investigació interna, després que el jugador va quedar absolt el febrer d'aquest 2023 dels càrrecs de violació i assalt.

Una altra operació que va tenir bastants focus va ser la del fitxatge del porter veterà Vicente Guaita per part de l'RC Cèltic, fins l'any 2025, segons va informar l'entitat al seu web, mentre el seu equip encara estava jugant --i vencent la UD Almeria-- a la gespa del Power Horse Stadium.

Mentrestant, el Sevilla FC va aconseguir un principi d'acord perquè, a costa de les proves mèdiques, Mariano Díaz es converteixi en el seu nou davanter de referència. A més, l'equip sevillà va aconseguir la cessió del migcampista francès Boubakary Soumaré, amb opció de compra, i va acomiadar l'interior destre Jesús 'Tecatito' Corona.

D'entre els altres clubs amb renom de la Primera Divisió, no es va definir el futur de Yannick Carrasco a l'Atlètic de Madrid. Pretès per l'Al-Shabab, el migcampista belga es va citar aquest mateix divendres amb la cúpula directiva del club "colchonero". Però les contractacions a la Lliga saudita acaben el 7 de setembre, de manera que encara hi ha temps perquè el 'deadline' continuï generant enrenou mediàtic.