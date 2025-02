Les obres de l'Spotify Camp Nou avancen cap al retorn a l'estadi

El club informa que pròximament començaran les tasques de col·locació de la gespa

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Les obres de l'Spotify Camp Nou continuen avançant i, malgrat que les primeres dates estimades ja han vençut, el club blaugrana informa que tot està encarat a poder tornar tan aviat com sigui possible al nou feu i, en aquest sentit, pròximament es podrà començar a col·locar la nova gespa on presumiblement aquesta mateixa temporada l'equip d'Hansi Flick podria jugar.

"Totes les actuacions de la primera i segona graderia estan centrades en la preparació per al retorn a l'estadi", ha informat el club blaugrana als mitjans, juntament amb diverses fotografies que mostren l'avenç de les obres.

El nou Spotify Camp Nou "va prenent forma" i els pilars ja estan començant a arribar al nivell més alt en la construcció de la tercera graderia. A més a més, el club assegura que el terreny de joc ja s'està començant a buidar per "iniciar pròximament les tasques de col·locació de la gespa".