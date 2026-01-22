Les eleccions a la presidència del FC Barcelona seran el 15 de març

Europa Press/Contacto/FC Barcelona - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciat aquest dijous que les eleccions a la presidència del club se celebraran diumenge vinent 15 de març, una data acordada en la reunió de la junta directiva celebrada aquesta tarda.
"En la reunió de la junta directiva del FC Barcelona, hem acordat que el pròxim 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del FC Barcelona", ha explicat Laporta en unes declaracions als mitjans del club.
El màxim dirigent blaugrana ha justificat l'elecció d'aquesta data perquè és la més adequada per al dia a dia de l'entitat. "Hem triat aquesta data perquè pensem que per al funcionament ordinari del club, sobretot a nivell institucional i també, per descomptat, a nivell esportiu, és la data més apropiada", ha assenyalat.
Laporta s'ha mostrat convençut que el procés electoral es desenvoluparà amb normalitat i amb una alta implicació dels socis. "Estem convençuts que seran unes eleccions modèliques, amb una gran participació i una festa del barcelonisme", ha conclòs.