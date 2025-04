L'equip espanyol masculí d'atletisme de 10 km, subcampió d'Europa

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

L'equip espanyol masculí d'atletisme de 10 km s'ha penjat aquest diumenge la medalla de plata al Campionat d'Europa en ruta, que se celebra a la localitat belga de Lovaina, i atorga a Espanya la seva tercera medalla a la cita, mentre que l'equip femení ha acabat sisè.

L'equip, integrat per Jesús Ramos, Juan Antonio 'Chiki' Pérez, Ilias Fifa i Abdessamad Oukhelfen, es va assegurar el subcampionat després de signar un 1:24:55 amb la suma dels tres millors temps, només per darrere d'una França (1:23:38) liderada per Yann Schrub (27:37), que va dominar la prova per davant del seu compatriota Etienne Daguinos (27:46) i del belga Isaac Kimeli (27:58). Bèlgica va completar el podi (1:25:22).

Ramos va ser el millor espanyol en la prova en acabar cinquè amb un crono de 28:11, mentre que Chiki Pérez va finalitzar en desena posició (28:16) i Ilias Fifa va ser tretzè (28:32). Abdessamad Oukhelfem no va poder acabar la carrera.

Després de la prova, Ramos va assegurar que havia completat una carrera "fantàstica". "M'he trobat molt bé, des del principi veia que les cames em responien, he pujat la costa controlant-me, veient que el grup es trencava. La llebre s'ha retirat quan quedaven dos quilòmetres i mig, m'he quedat sol i no tenia més remei que tirar endavant. Un cinquè lloc, podia haver lluitat una miqueta més", va reconèixer.

D'aquesta manera, Espanya suma un altre metall més al medaller del campionat, després que l'equip espanyol masculí de mitja marató va conquistar la plata i que l'equip femení de la mateixa distància es va endur el bronze.

Per la seva banda, l'equip femení de 10 km va concloure sisè en una carrera en què Nadia Battocletti va liderar la victòria per equips d'Itàlia. La campiona d'Espanya Carla Gallardo va acabar quinzena (32:18); Laura Luengo va ser vintena (32:35); Carolina Robles, vint-i-tresena (32:44); Kaoutar Boulaid, vint-i-setena (32:45); Alicia Berzosa, trenta-cinquena (33:02), i Isabel Barreiro, trenta-setena (33:04).